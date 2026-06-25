Един от най-близките съюзници на Киев спира да приема украински мъже

Дания вече няма да предоставя временна закрила на украински бежанци от мъжки пол на възраст между 23 и 60 години. Това съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на изявление на датското правителство. Изданието отбелязва, че на украинските мъже на възраст между 22 и 60 години е забранено да напускат родината си без основателна причина. По този начин решението на датското правителство има за цел да предотврати избягването на военна служба от украински мъже.

„Дания твърдо подкрепя Украйна в борбата ѝ за свобода. Ето защо сега изменяме специалния закон на Украйна, тъй като не е било предвидено нашите правила за легализация да бъдат използвани за избягване на военна служба“, каза датският министър на имиграцията Мортен Бедсков.

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Въпреки че Дания вече няма да приема нови украински бежанци от мъжки пол, тези промени няма да засегнат 47 600 украинци, които вече са в страната. Те ще могат да останат в Дания. Освен това, новото правило няма да се прилага за украински мъже, официално освободени от военна служба.

Решението на Дания да промени позицията си идва на фона на дискусии относно необходимостта от преразглеждане на правилата на ЕС за предоставяне на временна закрила на украински бежанци. Няколко европейски държави обмислят въвеждането на собствени национални закони, ограничаващи приема на украински бежанци.

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Според Kyiv Independent, решението на датското правителство вече е предизвикало критики от комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти. Той заяви, че това е „пример за по-широка тенденция към ограничаване на защитата на 4,3 милиона украинци, които в момента са разселени в Европа“. О'Флахърти отбеляза, че общите изключения рискуват да се превърнат в нарушения на правата на човека и че „въпроси, свързани с наборната военна служба, включително отказът от военна служба по съвест, могат да доведат до основателни искове за защита“.

Заслужава да се отбележи, че правилата за приемане на украински бежанци в момента се прилагат на ниво ЕС и отделните държави не могат да ограничават правата на украинците повече от разрешеното от правилата на ЕС. Това обаче не се отнася за Дания, тъй като тя отказа да подпише стандартния Маастрихтски договор за присъединяване към ЕС още през 1992 г. и ѝ беше позволено да се присъедини към блока при специални условия.

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