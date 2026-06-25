Най-лютата грешка в живота на една катерица: Вечерната ни доза допамин

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Ядат ли люто животните? Вижте в това видео:
Доза допамин: Котаракът, който завари любимата си с друг, взриви мрежата
squirrel vs spicy 🔥 #funny #foryou #animals #squirrel #spicy #viral #fyp #foryoupage pic.twitter.com/A3OdhAIV2B— spicynutofficial (@spicynut0fficia) June 23, 2026
Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI
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