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Най-лютата грешка в живота на една катерица: Вечерната ни доза допамин

25 юни 2026, 22:30 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Най-лютата грешка в живота на една катерица: Вечерната ни доза допамин

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Ядат ли люто животните? Вижте в това видео:

Доза допамин: Котаракът, който завари любимата си с друг, взриви мрежата

 

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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