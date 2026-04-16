Наказание: Какво отсъдиха за изпълнението на руска гимнастичка в София?

Международната федерация по гимнастика (FIG) се произнесе по казуса с неутралния атлет София Илтерякова по време на награждаването на финалистките на обръч на Световната купа в София. В решението си Комитетът отбелязва, че "след като разгледа всички обстоятелства, включително разясненията, предоставени от спортистката, комитетът реши да издаде предупреждение на спортистката. Всяко подобно нарушение на правилата на FIG за церемонията по награждаване или друго нарушение на правилата, извършено от спортистката, ще доведе до отнемане на нейния статут на неутрален атлет.

Скандал на Световната купа в София: Руска гимнастичка обърна гръб на украинското знаме (ВИДЕО И СНИМКА)

The true face of russia



A russian gymnast, Sofia Ilteryakova, who for some reason was not disqualified, turned her back on the Ukrainian flag while the Ukrainian national anthem was playing.



The 15-year-old won silver in the hoop final, while Ukraine’s Taisiia Onofriichuk took… pic.twitter.com/lcPoqbE4qT — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) March 31, 2026

Изясняване на протокола

От Федерация допълват и, че е необходимо да се изясни протоколът, уреждащ нашите церемонии по награждаване, в съответствие с Олимпийската харта. В ход е работа за оптимизиране както на прилагането на този протокол, така и на неговото съобщаване на всички заинтересовани страни, за да се гарантира пълно спазване в бъдеще. Спортът трябва да остане отделен от политиката. Това важи еднакво за всички спортисти, независимо от националността. Световната гимнастика потвърждава пълния си ангажимент да гарантира пълното спазване на този принцип, се казва още в съобщението.

Неуважение

Припомняме, че на 30 март 2026 г. по време на официалната церемония по награждаването на Световната купа в София, България във финала на обръч, неутралната спортистка Илтерякова обърна гръб на украинското знаме, което беше издигнато за победителката Таисия Онофрийчук. Самата Онофрийчук също се обърка по време на една от церемониите по награждаване през миналата година, но бързо се ориентира и обърна към българския флаг.

