Наказание: Какво отсъдиха за изпълнението на руска гимнастичка в София?

16 април 2026, 15:21 часа
Снимка: iStock
Международната федерация по гимнастика (FIG) се произнесе по казуса с неутралния атлет София Илтерякова по време на награждаването на финалистките на обръч на Световната купа в София. В решението си Комитетът отбелязва, че "след като разгледа всички обстоятелства, включително разясненията, предоставени от спортистката, комитетът реши да издаде предупреждение на спортистката. Всяко подобно нарушение на правилата на FIG за церемонията по награждаване или друго нарушение на правилата, извършено от спортистката, ще доведе до отнемане на нейния статут на неутрален атлет. 

Изясняване на протокола

От Федерация допълват и, че е необходимо да се изясни протоколът, уреждащ нашите церемонии по награждаване, в съответствие с Олимпийската харта. В ход е работа за оптимизиране както на прилагането на този протокол, така и на неговото съобщаване на всички заинтересовани страни, за да се гарантира пълно спазване в бъдеще. Спортът трябва да остане отделен от политиката. Това важи еднакво за всички спортисти, независимо от националността. Световната гимнастика потвърждава пълния си ангажимент да гарантира пълното спазване на този принцип, се казва още в съобщението.

Неуважение

Припомняме, че на 30 март 2026 г. по време на официалната церемония по награждаването на Световната купа в София, България във финала на обръч, неутралната спортистка Илтерякова обърна гръб на украинското знаме, което беше издигнато за победителката Таисия Онофрийчук. Самата Онофрийчук също се обърка по време на една от церемониите по награждаване през миналата година, но бързо се ориентира и обърна към българския флаг. 

Евгения Чаушева Отговорен редактор
