Никола Цолов ще се състезава в България! Звездата във Формула 2 и над 200 пилоти превземат Хасково

Рекордните 67 отбора са подали заявки за участие в първия кръг от шампионата на Karting Events Bulgaria. Над 200 пилоти от 11 нации ще стартират в „EKO 12 часа на България“ тази събота в Хасково, като сред тях ще бъде и звездата на Red Bull Никола Цолов.

Българският лъв пристига у нас след промяната в календара на Формула 2

„По това време на годината обикновено сме много натоварени, но след промяната в календара във Формула 2 заради войната в Иран се отвори възможност за малко почивка и пътувания. Обичам тези състезания, а и това е добър вариант да поддържам форма по време на паузата и успоредно с това да се забавлявам. Наясно съм, че няма да е лесно, защото конкуренцията в шампионата вече е на много високо ниво, но съм сигурен, че всяка една минута на пистата ще бъде удоволствие както за мен, така и за феновете“, каза Цолов.

Това е девети сезон за шампионата на Karting Events Bulgaria, който през последните години събира най-големите европейски звезди в картинг ендюрънса. Хасково ще бъде домакин не само на отварящия кръг за годината този уикенд, но и на още една 12-часова надпревара на 16 май. Най-важното състезание за 2026 г. обаче ще бъде на 20 и 21 юни, когато Кюстендил посреща елита за „ЕКО 25 часа на България“.

Традиция на Karting Events Bulgaria е всяко състезание да бъде обвързано с благотворителна кауза и предстоящият старт в Хасково няма да направи изключение. Организаторите ще отделят средства, събрани от таксите за участие, както и ще предоставят лични дарения отново на малкия Гого от Хасково.

Стартът на „ЕКО 12 часа на България” ще бъде даден в 10:30 на 18 април и ще се излъчва на живо в ефира на БНТ, която отново ще отрази най-интересните моменти от надпреварата. Входът на картинг писта „Хасково“ е свободен. Може да следите на живо всички състезания на Karting Events Bulgaria и на официалната страница във Facebook.

