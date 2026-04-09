Планът на Ред Бул за Никола Цолов: Как успехът в Мелбърн промени пътя на българина към Формула 1

Когато карираният флаг се развя в Мелбърн, Никола Цолов влезе в историята. 19-годишният пилот пресече финалната линия на Албърт Парк, за да спечели първата си победа във Формула 2, превръщайки се и в първия български пилот, спечелил състезание от Ф2. С победата си той излезе директно начело в шампионата на пилотите, но когато го попитат за Формула 1, Цолов почти веднага насочва разговора в друга посока с обяснението, че устойчивият успех се гради състезание по състезание.

Исторически старт на сезон 2026

Думите обаче нямат стойност, ако липсват резултати. В Албърт Парк Цолов показа, че не говори напразно. Той стартира пети, но още в първата обиколка се изкачи до трето място, а лидерството му дойде в третата обиколка.

"След труден ден вчера се опитах да събера всичко отново и да бъда устойчив. И успях да стигна до победата", каза той след състезанието.

Шефът на Кампос Рейсинг Адриан Кампос наблюдаваше случващото се и трудно сдържаше гордостта си: "Не можеш да искаш повече", каза той. "Това показва нивото, което имахме миналата година във Ф3. Поколението, което идва е много силно."

През тази година от Кампос заложиха на двама новобранци, Цолов и Ноел Леон. Това е прецедент във Ф2, а резултатът на двамата пилоти показа таланта, изграден във Формула 3 през 2025 г.

Пътят през Кампос към Ф1

Цолов се състезава като част от академията на Ред Бул, а това има огромно значение за бъдещето на неговата кариера. През последните два сезона пилоти от програмата, представили се силно с Кампос във Формула 2, получиха шанс във Формула 1 с Рейсинг Булс. Айзък Хаджар направи тази крачка през 2025 г., а Арвид Линдблад го последва през 2026 г. Цолов е наясно с тази история и вярва, че може да последва същия път: "Исторически е имало пилоти от Ред Бул при Кампос, които са стигнали до Ф1", каза той. "Това ми дава увереност, че ако се представям добре, ще получа същата възможност."

Той не пристигна в Мелбърн неподготвен. Късно повикване за последните два състезания от миналогодишното издание на Ф2 му дадоха първи опит с колата и новите изискванията. Тогава Линдблад, който вече имаше 12 състезания зад гърба си се превърна в негов тих наставник.

"Беше добре, че Арвид беше до мен", каза Цолов. "Да се уча от него беше много полезно."

Сезонът досега и пътят напред

Цолов оглавява класирането във Формула 2 за сезон 2026 с 25 точки след първия кръг. Камара и ван Хьопен го следват с по 18, а при отборите Кампос води с актив от 33 точки.

Сезонът обаче вече претърпя сериозни промени. Кръговете в Сахир и Джеда бяха отменени, а календарът бе съкратен до 12 състезателни уикенда - факт, който повишава значението на всяко излизане на пистата. Цолов прие тази реалност още след Мелбърн: "Знам, че ще има лоши дни и добри дни," каза той. "Ще се опитам да бъда възможно най-постоянен през сезона. Мисля, че точно това ще ни позволи да спечелим шампионата."

Това не е просто заявка за амбиция. Това е увереността на пилот, който знае, че успехът се гради постепенно — обиколка след обиколка

