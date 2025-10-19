Карлос Насар: Пеевски поиска среща с мен, нямам намерение да водя политически битки

Спортист №1 на България Карлос Насар гостува в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия. Трикратният световен шампион коментира снимката със санкционирания по глобалния закон "Магнитски" депутат Делян Пеевски, която предизвика сериозни полемики. Тежкоатлетът обясни, че лидерът на "ДПС - Ново начало" е поискал срещата, като обвърза това с изказване на председателя на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, който според Насар е искал да си припише успехите на родения в Париж талант.

Насар: Все по-трудно преговарям с Федерацията

"След всяко първенство се опитваме да гледаме към следващото, но още не мога да се отърва от емоцията. Човек живее така, както приема нещата. Определено успях да се порадвам на световната титла. Аз съм положил доста труд за нея. След това наградата е много сладка. Нямам намерения да водя политически битки. Моята политика е спортът и искам да си седя там. Аз искам най-доброто за своята кариера. Искам да се състезавам за родината си, да вдигам българското знаме", започна Насар в "На фокус с Лора Крумова".

"Нямам от какво да се притеснявам. Представям нещата такива каквито са. Казвам това, което мисля. Затвърждавам си позицията и си седя зад нея. Не съм се изненадал от хейта след снимката с Пеевски. Много добре знам как работят негативните коментари. Има хора, които по принцип не ме харесват. Други не се поставят на мое място", смята тежкоатлетът.

Водещата Лора Крумова обясни на спортиста, че е символ на чистота, а под герба за снимка с Пеевски застават "наведените". "Честно казано не знам поради каква причина някой би искал да ме притиска. Нямам такъв натиск. Все по-трудно ми става да работя с федерацията. Делян Пеевски е единственият ни спонсор. Това не са радостни новини", отбеляза трикратният световен шампион.

"Надявам се да има комуникация оттук нататък. Срещата беше поискана от Пеевски. Целият разговор беше, защото Ботев искаше да сложи наметало върху моите успехи, а той няма общо с тях... Ако не съм желан в моята федерация, не знам дали има смисъл да се боря. Не мисля, че трябва да влизаме във воини. Болно ми е, защото българин да се наричам, първа радост е за мен", каза още Карлос Насар, който обясни любовта си към България.

