Няма майтап: Доктор Дре ще пробва да се класира за Олимпийските игри в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Легендата на хип-хопа Доктор Дре ще пробва да се класира за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Това разкри самият той в телевизионно интервю. 59-годишният Андре Йънг, както е истинското име на музиканта, се надява, че ще може да участва на най-големия спортен форум в надпреварата по стрелба с лък.

Доктор Дре разкри, че още в гимназията се е занимавал със стрелба с лък. След това обаче е занемарил спорта в битката си да стане изпълнител. Наскоро обаче синът му му е подарил лък и мишена, с които Андре тренира редовно в двора на къщата си. Той се надява, че ще успее да се класира за Олимпийските игри след 4 години, които ще се проведат в родния му Лос Анджелис.

Dr. Dre said Archery is his passion and he’s seriously considering trying out to qualify for the 2028 Olympics pic.twitter.com/fUnj8I8QVF