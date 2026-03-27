Община Варна инвестира над 150 000 евро в Европейското по художествена гимнастика

Варна ще се превърне в европейска столица на художествената гимнастика в края на май. Общинският съвет на града одобри финансиране от над 153 000 евро за организацията на Европейското първенство, което ще се проведе в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта между 27 и 31 май.

Морската столица ще приеме шампионата за втори път

Средствата ще бъдат предоставени на Българската федерация по художествена гимнастика, като решението за предварително изпълнение на бюджета позволява своевременна подготовка на събитието. Варна ще приеме шампионата за втори път след 2021 година.

Освен художествената гимнастика, местният парламент отпусна близо 322 000 евро за спортни и спортно-туристически събития през пролетта на 2026 година. Най-голямата част от тях – над 184 000 евро – ще бъдат насочени към инициативите през май, сред които Световната купа по спортна гимнастика, международният маратон „Варна 2026“ и Европейското първенство по карате киокушин. Програмата включва също ученически турнири, спортни празници и събития за хора с увреждания.

През юни ще бъдат разходвани малко над 82 000 евро за детски турнири, международни състезания по плуване, водна топка и ветроходство, както и атрактивни прояви като „Varna Throwdown 2026“.

