Войната в Украйна:

Огромно признание за България в леката атлетика: Саръбоюков е №1 сред младите на Балканите

25 септември 2025, 12:13 часа 122 прочитания 0 коментара
Огромно признание за България в леката атлетика: Саръбоюков е №1 сред младите на Балканите

Състезателите на овчарски скок Емануил Каралис (Гърция) и Тина Шутей (Словения) са лекоатлет и лекоатлетка за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ). Това съобщиха от гръцката лекоатлетическа федерация, която е един от 22-а члена на централата. За крайното подреждане в класацията за приключилия сезон се взимат четирите най-добри представяния на отделните лекоатлети на Световните първенства на открито и на закрито, на Европейското първенство в зала, Европейското отборно първенство, както и Балканиадите на открито и в зала в отделените възрастови групи.

Балканската федерация раздаде годишните награди

Каралис триумфира, след като стана световен вицешампион на открито в Токио и в зала в Нандзин, както и европейски първенец на закрито в Апелдоорн, както и балкански шампион на открито във Волос, с което си осигури първото място в класацията при мъжете. Най-добра при жените е Шутей, която взе бронз в Токио, сребро в Нандзин и Апелдоорн, като спечели в своята дисциплина на Европейското отборно първенство в група Б.

Божидар Саръбоюков е "Изгряваща звезда"

Българинът Божидар Саръбоюков и сръбкинята Ангелина Топич заслужиха приза за "Изгряваща звезда" на годината. 21-годишният Саръбоюков стана европейски първенец в зала на скок дължина при мъжете в Апелдоорн, спечели сребро на континенталния шампионат за младежи до 23 години в Берген, триумфира на Балканиадата в зала в Белград и завърши втори на на Балканския шампионат във Волос.

Божидар Саръбоюков

20-годишната Топич взе бронзов медал в скока на височина на световния шампионат при жените в Токио, сребро в Апелдоорн, стана европейска шампионка до 23 години в Берген и балканска шампионка на открито във Волос. Церемонията по награждаването ще се състои на 3 октомври в Птуй (Словения). / БТА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Голям български талант е готов за резултати от най-висока световна класа, но трябва да работи върху психиката

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Лека атлетика Божидар Саръбоюков информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес