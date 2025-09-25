Огромно признание за България в леката атлетика: Саръбоюков е №1 сред младите на Балканите

Състезателите на овчарски скок Емануил Каралис (Гърция) и Тина Шутей (Словения) са лекоатлет и лекоатлетка за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ). Това съобщиха от гръцката лекоатлетическа федерация, която е един от 22-а члена на централата. За крайното подреждане в класацията за приключилия сезон се взимат четирите най-добри представяния на отделните лекоатлети на Световните първенства на открито и на закрито, на Европейското първенство в зала, Европейското отборно първенство, както и Балканиадите на открито и в зала в отделените възрастови групи.

Балканската федерация раздаде годишните награди

Каралис триумфира, след като стана световен вицешампион на открито в Токио и в зала в Нандзин, както и европейски първенец на закрито в Апелдоорн, както и балкански шампион на открито във Волос, с което си осигури първото място в класацията при мъжете. Най-добра при жените е Шутей, която взе бронз в Токио, сребро в Нандзин и Апелдоорн, като спечели в своята дисциплина на Европейското отборно първенство в група Б.

Божидар Саръбоюков е "Изгряваща звезда"

Българинът Божидар Саръбоюков и сръбкинята Ангелина Топич заслужиха приза за "Изгряваща звезда" на годината. 21-годишният Саръбоюков стана европейски първенец в зала на скок дължина при мъжете в Апелдоорн, спечели сребро на континенталния шампионат за младежи до 23 години в Берген, триумфира на Балканиадата в зала в Белград и завърши втори на на Балканския шампионат във Волос.

20-годишната Топич взе бронзов медал в скока на височина на световния шампионат при жените в Токио, сребро в Апелдоорн, стана европейска шампионка до 23 години в Берген и балканска шампионка на открито във Волос. Церемонията по награждаването ще се състои на 3 октомври в Птуй (Словения). / БТА

