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Олимпийският шампион Новиков и Милов пропускат Световното по борба заради скандала със Станка Златева

08 октомври 2026, 10:10 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com
Олимпийският шампион Новиков и Милов пропускат Световното по борба заради скандала със Станка Златева

Бурните времена в най-успешния роден спорт продължават. Българската федерация по борба обяви участниците за предстоящото Световно първенство в Астана, Казахстан. От списъците отново липсват всички състезатели на клуб ЦСКА, сред които олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов. Причината за тяхното отсъствие е продължаващият конфликт на клуба с ръководството и председателя на федерацията Станка Златева.

Новиков и Милов няма да участват на Световното в Астана

Със заставането си начело на централата Златева наложи правило, според което задължително условие за участие на големи международни форуми е присъствието на състезателите в централизираната подготовка и лагерите на националния отбор. Представителите на ЦСКА, които пропуснаха редица форуми по тази причина, отново отказаха да се присъединят и затова пак остават извън залата. Те са настоявали да провеждат подготовката си отделно, единствено под ръководството на клубния си наставник Сослан Фарниев. Така категориите до 87 кг и 97 кг в класическия стил остават без български представители за Световното в Астана.

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Семен Новиков

По тази причина България изпраща минимален състав в класическия стил. Единствено Димитър Георгиев, Абу-Муслим Амаев и Ивайло Иванов ще представят страната ни в този стил. При дамите пък единствената ни представителка ще бъде Биляно Дудова при 62-килограмовите. В свободния стил за първенството се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Освен него ще имаме представители в още пет категории.

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борба Кирил Милов Световно първенство по борба Семен Новиков
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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