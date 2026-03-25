Орязват ли наполовина премията на Божидар Саръбоюков след историческия бронз от Световното първенство?

Ще бъде ли орязана наполовина държавната премия, полагаща се на Божидар Саръбоюков за бронзовия му медал от Световното първенство по лека атлетика? Този въпрос изплува на дневен ред, след като справка на Actualno.com показа, че това е напълно възможен сценарий. Държавната премия, която се полага за трето място на световно първенство в олимпийски спорт, е в размер на 25 000 лева. За да се вземе пълния размер обаче, има няколко допълнителни условия.

Вместо 25 000 лева премия: Божидар Саръбоюков може да вземе само половината сума

Саръбоюков пренаписа историята на дългия скок, ставайки първия ни мъж, който печели медал в дисциплината на световно първенство. При жените Ива Пранджева също е печелила световен бронз в дългия скок. Той имаше потенциала да се бори и за световната титла, след като влезе в състезанието като водач в световната ранглиста с резултат от 8.45 метра. В хода на състезанието Саръбоюков дори водеше с 8.31 м, но накрая бе изпреварен от Жерсон Балде (8.46) и Матия Фурлани (8.39).

В дългия скок участваха най-добрите 17 мъже в света, но държавата изисква над 20 участници, за да изплати пълна премия

В стартовия списък за дългия скок влязоха само 17 състезатели, тъй като нормативите на световни първенства са изключително високи и много малко атлети в световен мащаб имат способността да ги покриват. Самият Саръбоюков отбеляза това в интервю за Actualno.com, като подчерта, че там конкуренцията е дори още по-гъста от на олимпийски игри, защото се събират само най-добрите атлети. Малкият брой участници обаче може да окаже влияние на неговото премиране.

В Наредба №5, която урежда критериите, условията и реда на награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица, има условие за участие на определен брой състезатели в дадената дисциплина. За да се вземе пълния размер на премията - в случая 25 000 лева, са необходими над 20 спортисти. В състезанието на Божидар обаче участваха само 17 атлети, а в такива случаи наредбата гласи, че се изплащат до 50% от максималния размер - или до 12 500 лева.

Саръбоюков вече получи премия от федерацията

Не е ясно дали от Министерството на младежта и спорта ще тълкуват наредбата по този начин, като предстои да се разбере какъв ще бъде размерът на държавната премия. Иначе Божидар Саръбоюков вече бе поощрен с 6000 евро от федерацията по лека атлетика, а със същата премия бе възнаграден и неговият треньор Димитър Карамфилов. Спортният министър също може да вземе решение да възнагради Божидар, както се случи с Никола Цолов, който бе награден с 25 000 евро за постигнати изключителни спортни резултати.

Иначе Божидар Саръбоюков спокойно можеше да вземе световен медал и във високия скок, след като бронзовият медалист в състезанието при мъжете скочи "само" 2.26 метра - с два сантиметра под личния резултат на българина от тази зима. Припомняме, че Божидар не бе участвал на висок скок от близо четири години, но стартира за забавление на Националния шампионат в зала в началото на годината и като на шега скочи невероятните 2.28 метра.

Автор: Стефан Йорданов