Най-важното от изборите:

Падна рекорд на Европейското в Батуми, който спря България за нова титла

21 април 2026, 14:31 часа 1839 прочитания 0 коментара

Европейското първенство по вдигане на тежести 2026 започна едва преди три дни, но вече предлага силни резултати на публиката! България може да се гордее с Ангел Русев, който спечели шеста поредна европейска титла, но страната ни имаше надежди и за още един европейски шампион - Иван Димов. Той обаче остана втори, след като пред очите му бе подобрен европейския рекорд в изтласкването в категория до 65 кг.

Иван Димов изравни еврорекорд, но турчин счупи друг рекорд и го спря за титлата

Димов започна силно - със 145 кг в изхвърлянето, за да отвори преднина от 2 кг пред представителя на Турция Мухамед Фуркан Йозбек. В изтласкването обаче Димов записа успешен опит на 172 кг, а след това поддаде на 177 кг. В същото време Йозбек показа изключителна сила в движението и записа цели 180 кг, с което не само си осигури европейската титла с двубой от 323 кг (с шест повече от Димов), но и постави европейски рекорд в изтласкването.

Иван Димов

Интересното е, че Иван Димов успя да изравни европейския рекорд в изхвърлянето. Това обаче не бе достатъчно, за да пречупи конкуренцията на Йозбек, който показа друго ниво в изтласкването. Иначе европейски рекорди паднаха и при жените, и по-специално в категория до 53 кг, където белгийката Нина Стерк стана европейска шампионка с европейски рекорд в изтласкването (116) и в двубоя (210), а втората Михаела Камбей постави еврорекорд в изхвърлянето (95).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес