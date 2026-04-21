Падна рекорд на Европейското в Батуми, който спря България за нова титла

Европейското първенство по вдигане на тежести 2026 започна едва преди три дни, но вече предлага силни резултати на публиката! България може да се гордее с Ангел Русев, който спечели шеста поредна европейска титла, но страната ни имаше надежди и за още един европейски шампион - Иван Димов. Той обаче остана втори, след като пред очите му бе подобрен европейския рекорд в изтласкването в категория до 65 кг.

Иван Димов изравни еврорекорд, но турчин счупи друг рекорд и го спря за титлата

Димов започна силно - със 145 кг в изхвърлянето, за да отвори преднина от 2 кг пред представителя на Турция Мухамед Фуркан Йозбек. В изтласкването обаче Димов записа успешен опит на 172 кг, а след това поддаде на 177 кг. В същото време Йозбек показа изключителна сила в движението и записа цели 180 кг, с което не само си осигури европейската титла с двубой от 323 кг (с шест повече от Димов), но и постави европейски рекорд в изтласкването.

Интересното е, че Иван Димов успя да изравни европейския рекорд в изхвърлянето. Това обаче не бе достатъчно, за да пречупи конкуренцията на Йозбек, който показа друго ниво в изтласкването. Иначе европейски рекорди паднаха и при жените, и по-специално в категория до 53 кг, където белгийката Нина Стерк стана европейска шампионка с европейски рекорд в изтласкването (116) и в двубоя (210), а втората Михаела Камбей постави еврорекорд в изхвърлянето (95).

