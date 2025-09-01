Прекрасно! Медал за Милена Тодорова от престижно състезание по летен биатлон

Най-добрата биатлонистка на България Милена Тодорова завоюва бронзов медал на силното състезание по летен биатлон в Германия. Нашата представителка, която записа няколко невероятни класирания през годината, бе сред малкото с лична покана като една от световните звезди в този спорт през последния сезон. Състезанията са част от нововъведенията, след като Международният съюз (IBU) реши летните първенства вече да се провеждат през година.

Бронз за Милена Тодорова

Тодорова заслужи третото място на импровизираното трасе из улиците на Дрезден в изключителната конкуренция на част от елитните състезателки на планетата. В масовия старт българката до последно бе лидер и едва в края бе изпреварена. В оспорвания финал фотофиниш с десети от секундата определи шампионката и нейните подгласнички.

Титлата грабна белгийката Лоте Лие завършила с две грешки в стрелбата за 31:56,2 мин. Втора, с равно време и три пропуска остана Каролин Нотен от Норвегия, а Милена Тодорова финишира само на 1,1 секунда след тях, също с три наказателни обиколки. След българката се наредиха чехкинята Маркета Давидова (Чехия), германките Ванеса Фойгт и Юлия Танхаймер, французойките Океан Мишелон и Лу Жанмоно, украинката Юлия Джима, словенката Анамария Лампич.

През следващите дни Тодорова ще се присъедини към националите, които продължават подготовката си за олимпиадата с тренировъчен лагер през септември във Фонт Ромео, Франция. Както е известно, през март 2025 година Милена Тодорова завърши на второ място в Поклюка, Словения и записа най-доброто си постижение в кариерата за Световна купа, повтаряйки класирането от 13 март 2004-та на Екатерина Дафовска, която беше втора в преследването в Осло.

Националката ни, която се завърна на пистата тази година след майчинство, през миналия сезон има трето място в спринта и седмо в преследването в Оберхоф, пето в масовия старт на Световното първенство в Ленцерхайде и още няколко класирания в топ 15.