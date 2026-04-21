Прекрасно! Стефан Григоров донесе медал за България на Европейското по борба! Кирил Милов е на финал

Стефан Григоров завоюва бронзово отличие на Европейското първенство по борба в Тирана. Родният състезател постигна победа с 3:1 срещу арменеца Манвел Хачатрян в схватката за 3-5 място в категория до 55 кг класически стил. Междувременно двукратният №1 на Стария контиент Кирил Милов се класира на финал на 97 кг. В битка за титлата той ще се изправи срещу унгареца Алекс Соке.

Бронз за Стефан Григоров

Григоров се измъкна от партера в първата част, а във втората успя да пренесе съперника си и поведе с 3:1. До края двамата проведоха оспорвана битка, в която Григоров бе крайният победител. "Радвам се, че след толкова години най-накрая успях да стигна до почетната стълбичка. Още повече, че загубих от този съперник преди. Успях да го пренеса от втория партер и всичко след това бе воля. Успях да издържа. Всичко е резултат от режим, мотивация, любов към този спорт и упоритост", каза той след срещата.

📜Стефан Григоров стигна до първото си отличие от голямо първенство. Българинът спечели бронз на европейското в Тирана,... Posted by Bulgarian Wrestling Federation on Tuesday, April 21, 2026

По-рано действащият шампион Кирил Милов се класира на финал в категория 97 класически стил, след като победи руснака Артур Саргсян със 7:1. На полуфинала българинът срещна действащия световен вицешампион Саргсян и схватката бе тежка. В първата част партерът беше за Милов, но съперникът се измъкна привидно преди началото и съдийското преразглеждане не промени нищо. Във втората част партерът бе за Саргсян, но Милов удържа и стигна до края на кръговете, за да запази равенство в точките и предимство по критерий. Така руснакът бе принуден да атакува и го направи, а българският национал го изкара елегантно навън при защита, за да запише още една точка за 2:1. Загубеното оспорване добави трета в актива на Милов, който довърши съперника с ефектна контраатака.

Преди това Кирил Милов допусна само една техническа точка, отсъдена при дежурен партер във втората част на четвъртфиналната схватка с германеца Лукас Лазоянис. Българският национал не остави съмнение в превъзходството си в повторението на финала на континенталния турнир през 2025, записвайки пет точки след партера на първата част. Той добави още три през втората и записа победа с 8:1. Преди това Милов надви с 9:0 поляка Герард Курничак и с 10:0 беларусина Кирил Маскевич.

