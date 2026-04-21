Уморен и разкървен: Семен Новиков загуби интригуващ финал и остана със сребро от Европейското

Семен Новиков отстъпи във финала в категория до 87 кг на класическата борба на Европейското първенство в Тирана, Албания. Олимпийският шампион от Игрите в Париж 2024 отстъпи пред чеченеца с датски паспорт Турал Бисултанов. Официалният край на срещата е туш за противника на българския национал, но това се случи в последната секунда при резултат 8:4 за Бисултанов. Нашият представител изглеждаше по-уморен, а в началото получи удар в носа, който доведе до разкървяване и вероятно до затруднено дишане.

Новиков е втори в Европа!

Датчанинът стартира силно. Той прехвърли Новиков за 4 точки още в първата минута. Моментално Семен отговори с контра за 2 точки, след което дойде любопитен момент. Нашият щаб поиска обжалване, ознаменувало се с 2 точки. Така резултатът бе изравнен, а Новиков се измъкна от туш. Постепенно обаче Бисултанов налагаше темпото си, докато олимпийският ни шампион изглеждаше доста изморен.

Схватката беше прекъсвана няколко пъти заради кръв, която течеше от носа на Семен Новиков. До паузата чеченецът с датски паспорт избута два пъти противника си извън ринга и се оттегли с аванс от 6:4. През вторите 3 минути двамата борци по-скоро се дебнеха. Новиков събираше сили за атака в последните секунди. Той опита такава, но не сполучи. Бисултанов контрира за 8:4, а накрая и тушира натурализирания украинец, който защитава флага на България.

ОЩЕ: Пет титли и общо десет медала за България от силен турнир по борба