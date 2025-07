Доминация! Усик нокаутира Дюбоа и стана абсолютен световен шампион!

Олександър Усик доминира и нокаутира Даниел Дюбоа на "Уемнли" в петия рунд и стана абсолютен световен шампион по бокс! На препълнения стадион "Уембли" срещата представляваше реванш след поражението на англичанина с нокаут в 9-ия рунд в първия сблъсък, състоял се в през 2023-а година

Ветеранът не остави шанс на младия си опонент като първо го прати в нокдаун, а след това го довърши с ляво кроше. Тогава реферът се отказа да отброява, с което срещата приключи. Украинецът за втори път в кариерата си е абсолютен обединен шампион в тежка категория, като е притежавал всичките пояси и в по-долната полутежка “дивизия”.

Oleksandr Usyk knocking out Daniel Dubois in slow-mo is NASTY 😳pic.twitter.com/Lo1ZsFAopU