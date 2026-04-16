Първият Moto Track Weekend у нас събира любители и професионалисти от България и чужбина на A1 Motor Park

Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоков

A1 Motor Park – най-новото моторспорт трасе на Балканите – кани мотористи с различно ниво на подготовка на 25 и 26 април

Събитието – Lara Racing Trackdays – ще се проведе в двудневен формат и включва свободни пистови сесии, както и състезателни елементи. Още от първия ден участниците ще имат възможност да излязат на трасето за свободни сесии редом с международни и регионални пилоти, сред които австриецът Ян Мур и българските състезатели Иван Костадинов и Ники Петров.

В неделя програмата включва Superpole формат, при който пилотите ще се борят за най-добро време в индивидуални бързи обиколки, а класирането ще се определя от най-доброто постижение на всяка комбинация пилот и машина.

Освен пистовата част, организаторите предвиждат и съпътстваща програма в падока, включваща стънт шоу, професионално фото заснемане и вечерно DJ парти за участници и екипи.

Таксата за участие е 320 евро за целия уикенд и включва времеизмерване, достъп до падока и подсигурено място в боксовете. Предвиден е и награден фонд, включващ безплатни пистови дни, ваучери за екипировка и състезателни гуми.

Регистрации и допълнителна информация: +359 882 323232 или trackday@a1motorpark.com

За максимален комфорт на гостите и участниците в близост до пистата има няколко възможности за настаняване. Само на около 20 минути от трасето се намира Flora Hotel Boutique - първият български планински хотел от престижната верига Small Luxury Hotels, разположен в сърцето на ски курорта Borovets, който предлага комфорт и автентична планинска атмосфера.

До А1 Motor Park е и Belchin Springs Spa Complex - еко селище със СПА център с минерална вода и уникална локация в подножието на четири планини – Рила, Верила, Витоша и Плана, и непосредствено до културно-историческия комплекс „Цари Мали град“. И двата комплекса осигуряват лесен достъп до пистата и допълват преживяването с комфорт, пълноценна почивка и възможности за релакс.

Българският пилот Иван Костадинов (VanZi)

Австрийският състезател Jan Mohr

Стънт шоу по време на откриването на трасето през март