Река, пълна с крокодили, се превръща в олимпийска арена

Австралийската река Фицрой е с една крачка по-близо до домакинство на състезания по гребане и кану-каяк на Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 г., след като премина технически тестове. Известен с крокодилите и силните си течения, водният път на около 600 км северно от Бризбейн получи смесени реакции, след като получи предложение за олимпийска арена. Реката е преминала първоначалните тестове от Независимия орган за инфраструктура и координация на игрите.

Правителството ще използва резултатите от тестовете, включително водните потоци и дълбочини, за да убеди световната федерация по гребане, че реката е подходяща за Олимплийските игри.

Въпреки, че реката е дом на крокодили, водният път се използва за гребане от училища и местен клуб, както и за елитни тренировки.

Решението вече предизвика протести от спортни федерации. Австралийската асоциация по гребане заяви, че Фицрой не отговаря на международните стандарти, тъй като реката е пълна с потоци и хищници.

"Крокодилите биха могли да изплашат чуждестранни спортисти", призна директорът на асоциацията Сара Кук.

Очевидно австралийските спортисти просто са свикнали с такава среда.