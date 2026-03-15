Русия и Беларус готвят звездно завръщане в художествената гимнастика - пристигат с пълни състави на Европейското във Варна

Остават два месеца до Европейското първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе в България. Морската но столица Варна ще бъде сцена на 272 гимнастички от 41 държави между 27 и 31 май, които ще се борят за титлите при жените на Стария континент. В списъците са заявени 103 индивидуални състезателки и 155 за ансамбли. Надпреварата при девойките ще се проведе по същото време, като там са заявени 136 грации, 122 от които индивидуално, от 40 държави. За последно Варна беше домакин на шампионата през 2021-а, когато Боряна Калейн спечели сребро в многобоя.

Русия и Беларус се завръщат на европейската сцена

Впечатление сред заявените гимнастички прави завръщането на Русия и Беларус. Двете държави, които за последно стартираха на европейски шампионат преди пет години, планират да участват с пълни състави във Варна, съобщи БТА чрез ТАСС. В заявката за 42-о Европейско първенство са включени 10 гимнастички от Русия. Шест от тях ще се състезават в ансамбъла, а четири в индивидуалната надпревара (три основни и една резерва). Девойките ще спорят за медали само индивидуално, за което са заявени пет грации от Русия (четири основни и една резерва).

Както бе спомената, последният път, когато руски и беларуски гимнастички участваха на шампионата на Стария континент по художествена гимнастика, беше преди пет години. Тогава състезание също се проведе във Варна, като руският отбор си тръгна с девет златни медала от възможни 12. Припомняме, че завръщането на Русия и Беларус бе прието в края на миналата година, когато общото събрание на Европейската гимнастика одобри участието на спортисти от тези две страни в състезания по гимнастика, считано от 1 януари 2026 г.

Русия и Беларус ще могат да сформират отбори, съставени от оторизирани индивидуални неутрални спортисти (AIN). Тези отбори ще могат да се състезават в европейски, световни и олимпийски отборни състезания. Като оторизирани неутрални отбори, делегациите ще се състезават под обозначението AIN, което означава, че всякакви национални символи, знамена или церемониална музика ще бъдат забранени. Все още не е ясен руският състав, който ще пристигне във Варна.

Междувременно страната ни също ще участва с пълен състав пред родна публика. Все още не е ясно кои гимнастички ще представят България на Европейското, но със сигурност Стилияна Николова ще поведе индивидуалните състезателки. Интересно ще бъде да се види в какъв състав ще излезе ансамбълът. Засега родните грации се концентират върху първото "домашно" състезание, което е Световната купа в София между 28 и 30 март. Ето и съчетанията, с които те ще участват.