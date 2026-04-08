Две грации ще представят България на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент

Дара Стоянова и Анастасия Калева ще представят България на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент (Узбекистан). Надпреварата ще се проведе от 10 до 12 април. С тях ще пътуват личните им треньори Филипа Филипова и Гергана Ботева Тлайс. Съдия за България на това състезание ще бъде Силвия Митева-Янева.

По програма Световната купа започва в петък с квалификациите на обръч и на топка, в събота - на бухалки и на лента, а в неделя са финалите на отделните уреди. Състезанието в Ташкент е второто след София от тазгодишната серия от четири турнира, включени във веригата, които ще служат като квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

