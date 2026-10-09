Шеф в Ред Бул: "Мнозина не вярваха, че ще спечелим, аз вярвах, не очаквах"

Ръководителят на отдела за задвижващи системи Бен Ходжкинсън предпочита да говори за вярата в процеса, отколкото за очаквания, след като Ред Бул постигна първата си историческа победа във Формула 1 като производител на двигатели. Макс Верстапен спечели от полпозиция и дори направи най-добра обиколка в Сепанг през миналия уикенд. В началото на състезанието той беше изпреварен от пилотите на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Но успя да си върне първото място след само 10 обиколки и не го пусна до самия финал.

Бен Ходжкинсън: "Аз вярвах, не очаквах"

"Спечелихме състезание. Едно от 16. Очакванията са опасна дума за всеки инженер във Формула 1. В момента, в който започнеш да подценяваш конкуренцията, идват загубите. Целият ни проект бе изграден въз основа на вярата, че е възможно да го направим. Аз вярвах, не очаквах", каза техническият директор на Ред Бул. "Имаше много моменти, в които не мислех, че нещата вървят добре. Именно заради това тази победа е толкова ценен момент за мен. Мнозина не вярваха, че сега ще бъдем в тази позиция - други отбори, медии, а дори и някои в нашето семейство. Мислеха, че се захващаме с нещо твърде екстремно", продължи той.

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"В Ред Бул обаче има нещо уникално"

"В Ред Бул обаче има нещо уникално - поемането на смели решения и проекти, само за да покажем на останалите, че грешат", каза още Ходжкинсън. След победата си в Гран при на Бенин, Макс Верстапен е на шесто място във временното класиране на Формула 1. Той има актив от 188 точки, колкото има и петият Ландо Норис от Макларън.

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