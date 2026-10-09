Шефът на Рейсинг Булс призна, че има шанс Никола Цолов да бъде във Формула 1 догодина

Шефът на отбора на Рейсинг Булс във Формула 1 Алан Пърмейн заяви, че решението за състава на пилотите за следващата година ще бъде взето след няколко седмици. Ръководството трябва да прецени относно съотборника на Арвид Линдблад, тъй като новобранецът доказа своята стойност по време на силния си дебютен сезон и изглежда, че ще остане в дългосрочните планове на "биковете". Това оставя едно място и двама пилоти - Лиам Лоусън и Никола Цолов, който впечатли във Формула 2 и е следващият в редицата на младежката програма на Ред Бул.

Проблемът на Рейсинг Булс: "Трима не се побират в две места"

Лоусън се възстанови по възхитителен начин след изключително краткия си престой в Ред Бул миналия сезон и премина на по-висока предавка през 2026 година, въпреки че все още не е имал лукса да завърши цял сезон за един и същ отбор. По-рано тази година на новозеландеца му беше предоставена втора възможност в Ред Бул, като замести контузения Исак Хаджар и впечатли с изявите, преди да се върне в по-познатата си кокпит. По тази причина се появиха предположения, че Рейсинг Булс ще заложи на настоящия си състав и през следващата година.

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Сега обаче Пърмейн призна, че отборът се сблъсква с нещо като проблем поради трите си фантастични варианта за само двете свободни места, но подчерта, че отборът не бърза да вземе решение. Преди началото на уикенда за Гран При на Сингапур той заяви през медиите: "Решението ще бъде взето през следващите седмици. Не бързаме. Всички знаят, че имаме двама фантастични пилоти. В момента имаме и един фантастичен пилот във Формула 2 и всички те са на линия и готови за действие. Но трима не се побират в две места, разбира се, и просто ще си отделим още малко време, за да се уверим, че ще изберем правилната двойка за следващата година."

Макар че Лоусън изглежда е направил достатъчно, за да заслужи още една година в Рейсинг Булс, отборът трябва да прецени това спрямо основната си цел - да бъде терен за изява на таланти преди евентуално повишение в Ред Бул, поради което повишаването на Цолов, който да се състезава редом с Линдблад, също би имало смисъл.

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