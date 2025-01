Скръбна вест! Отиде си емблематична олимпийска шампионка

Най-възрастната олимпийска шампионка в света Агнеш Келети почина на 103 години, малко преди да навърши 104. В своята кариера тя е спечелила пет златни олимпийски медала по спортна гимнастика и е сред най-успешните спортисти на Унгария. Новината съобщиха от правителството на страната, а премиерът Виктор Орбан отдаде почит на еврейката, чието семейство става жертва на Холокоста, в социалните мрежи.

Келети трябваше да отбележи своя 104-ти рожден ден на 7 януари. Тя завоюва отличията си на Игрите през 1952 и 1956 година. Освен това има три сребърни и два бронзови олимпийски медала. Гимнастичката, която става световна шампионка през 1954 година, е еврейка по националност. Нейното семейство става жертва на Холокоста по време на Втората световна война. Баща й умира в концентрационния лагер Аушвиц, майка й и сестра й са спасени от Раул Валенберг, а самата тя се укрива в селото с фалшиви документи по време на войната, предава БТА.

R.I.P Ágnes Keleti🌹artistic gymnast

(January 9, 1921 – January 2, 2025)



“When I was a competitor, after the competitions I could only fall asleep when I thought about and wrote down all the mistakes I made in my exercises. I also had to articulate why I couldn't compete calmly… pic.twitter.com/MwR68Dolif