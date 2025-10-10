Войната в Украйна:

10 октомври 2025, 20:22 часа 206 прочитания 0 коментара
Случаят "Лечева - Костадинова" очерня успехите на българския спорт

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева коментира успехите на българските спортисти през последните месеци. Тя отчете постиженията на националния отбор по волейбол и световната титла на Карлос Насар и пожела успех на състезателите преди Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия. По тази причина Лечева се надява, че през следващата година ще има по-голям бюджет за спорт.

"Моята роля като председател на Българския олимпийски комитет, като човек толкова години в спорта, на различни позиции... точно след един месец ще бъде обсъждан бюджетът за българския спорт. Надявам се и това да се отрази в бюджета, така че нашите спортисти да бъдат подкрепени, така че и нашите най-вече треньори и специалисти и всички в щабовете на спортистите да бъдат подкрепени с наистина един сериозен бюджет, такъв какъвто имат нашите конкурентни, всички от тези държави, с които представители те ще се състезават", започна Лечева.

"Още миналата година през Асоциацията на българските спортни федерации направихме много срещи с представителите на всички политически сили в Парламента с оглед на това да ги запознаем какви са бюджетите в страните от Европейския съюз, в Европейските олимпийски комитети и там цифрите са показателни. Бюджети, които се движат между 0,5% от брутните вътрешни продукти до 1-2%. В България все още е 0,08. Ние не можем да достигнем 0,1., представете си за каква огромна разлика става дума. Бюджет, който е свързан не само с професионалния спорт, бюджет, който трябва да е свързан именно с подрастващите и най-вече със спортната инфраструктура, така че клубовете да имат онази спортна инфраструктура, която да може да даде възможност и шанс за изява на най-талантливите деца", добави Лечева.

Лечева с пореден коментар за случващото се в БОК

Лечева не подмина и темата с проблемите около БОК. Както е известно, тя все още не встъпила в длъжност, тъй като загубилата изборите на 19 март Стефка Костадинова не пуска властта. Весела Лечева определи ситуацията като "много тежко петно върху българския спорт": "Знаете ли, това е темата, по която въобще не искам да говоря и не искам просто да занимавам и публиката с нея, но това е наистина едно много тежко петно върху българския спорт, върху Българския олимпийски комитет, върху Олимпийското движение въобще в България. Много пъти съм говорила, че това е срамно петно за 100-годишната история на Българския олимпийски комитет със сагата, в когато ни е влече старото ръководство в лицето на г-жа Костадинова.

Виждате, че вече имаме санкция след санкция за това, защото не се съобразяват с определенията на МОК. За съжаление, това страда като авторитет с цялата организация. Най-красивото лице, което България показва в момента е именно чрез успехите на нейните шампиони, талантливо поколение, и в следващия момент имаме една организация Български олимпийски комитет, която ни представлява пред целия свят и това е изключително тъмно и срамно петно в международен план. Изключително неприятно!", завърши Лечева.

