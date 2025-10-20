Снимката, която раздели България, и скандалът “Вуцов” | Точно попадение (ВИДЕО)

Какво ни казва снимката на Карлос Насар с Делян Пеевски и защо се стигна до скандала със Светослав Вуцов в националния отбор: това бяха двете водещи теми в новия епизод на "Точно попадение". Спортните редактори на Actualno - Стефан Йорданов, Джем Юмеров и Бойко Димитров, изложиха мненията си по най-интересните събития от българския спорт, като не пропуснаха и да се позабавляват - с много куриози, футболна игра и прогнози "на сляпо".

Снимката на Насар с Пеевски има 2 гледни точки

След като в миналия епизод се засегна темата за гордостта и срама с Карлос Насар и националите по футбол (ВИДЕО), сега последва продължение заради новите събития около щангите и футбола. Карлос Насар изненадващо се появи на снимка с Делян Пеевски, която разбуни духовете в социалните мрежи и раздели обществото на две. Светослав Вуцов пък обяви, че се оттегля от националния отбор заради психически тормоз срещу него в националния.

"Отзвукът от снимката се дължи на интересната личност на господина до Карлос Насар. Това е причината и за разделението в обществото. Може би има още 1-2 политици, с които ако Насар се беше снимал, щеше да има подобен отзвук. Има 2 гледни точки: едната е, че тази снимка е следствие от политическата обстановка в България и това Карлос Насар да се бори за достойно финансиране, кариера и спокойствие. От друга страна хора като Насар трябва да дават пример и да носи отговорност за действията си", каза Джем Юмеров.

"Насар не вдига тежестите отпреди 30 години, но и не взима анаболите отпреди 30 години"

Тема в предаването бе и търканията между Карлос Насар и президента на федерацията по щанги Стефан Ботев. "Насар не харесва Стефан Ботев и май са взаимни чувствата, тъй като и Ботев се изказа умаловажаващо по адрес на успехите на Насар. Едва ли не, че Карлос се е справил прилично на Световното, но не вдигнал кой знае какви тежести, каквито са били вдигани прези 30 години. Трябва да кажем обаче, че Насар не е взимал и същите анаболи, които са били взимани преди 30 години. Трябва да се припомни на Стефан Ботев, че последният ни световен шампион преди Карлос Насар е отпреди 18 години", заяви Стефан Йорданов.

Скандалът с Вуцов ненужно придоби чудовищни размери

По отношение на скандала с Вуцов в националния, Бойко Димитров коментира: "Случилото се със Светльо Вуцов е поредният скандал. Много неприятно, защото Светльо Вуцов за мен е най-добрият български вратар. Може би и футболиста с най-светло бъдеще с оглед на това, че е млад. Нямаше нужда да излиза по медиите. Почна се едно "мамо, там ме дърпат, щипят, обиждат, аз съм сърдит". После излиза баща му, става една говорилня - Александър Димитров, Левски, Гонзо. И всъщност един малък вътрешен конфликт придоби чудовищни размери."

