Спорт по телевизията днес – 2 март 2023 г.
12:00 ч. Футбол: Република Корея – Оман, Нова спорт
13:00 ч. Тенис: ATP 500: Дубай, MAX Sport 1
13:20 ч. Ски бягане: Световен шампионат в Планица, Евроспорт 1
17:00 ч. Биатлон: Световна купа в Нове Место, Евроспорт 1
17:30 ч. Волейбол: Фенербахче - Хемик Полице, MAX Sport 3
18:30 ч. Ски скокове: Световен шампионат в Планица, Евроспорт 1
19:00 ч. Тенис: ATP 250: Сантяго, MAX Sport 2
19:45 ч. Баскетбол: Партизан - Алба Берлин, MAX Sport 3
20:00 ч. Баскетбол: Барселона – Жалгирис, MAX Sport 4
21:00 ч. Волейбол: Жешов - Льо Кане, MAX Sport 1
21:00 ч. Голф: PGA тур, Арнълд Палмър инвитейшънъл, Евроспорт 2
22:00 ч. Баскетбол: Монако - Макаби Тел Авив, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Де Граафшап – Аякс, MAX Sport 4
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ОЩЕ СПОРТ:
90 км на 77 години: Българин атакува най-големия ски маратон в света (ВИДЕО)
Футбол и още спорт по телевизията днес - 1 март 2023 г.
Алберт Попов на родна земя: За това сме работили цял живот
Почина легендарен олимпийски шампион
Спорт по телевизията днес - 28 февруари 2023 г.
Нокдаун не стигна на Джейк Пол да победи Томи Фюри (ВИДЕО)
Фалшив профил, представящ се за Йордан Йовчев, пропагандира за Путин (СНИМКА)
Алберт Попов: Това беше ден от една детска мечта! (СНИМКИ)
Спорт по телевизията днес – 27 февруари 2023 г.
След 39 години: Наш скиор отново на подиума за Световната купа
Редактор:
Бойко Димитров