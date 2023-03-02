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Спорт по телевизията днес – 2 март 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 2 март 2023 г.
Снимка: Getty Images/Guliver

Спорт по българската телевизия днес – 2 март 2023 година

12:00 ч. Футбол: Република Корея – Оман, Нова спорт

13:00 ч. Тенис: ATP 500: Дубай, MAX Sport 1

13:20 ч. Ски бягане: Световен шампионат в Планица, Евроспорт 1

17:00 ч. Биатлон: Световна купа в Нове Место, Евроспорт 1

17:30 ч. Волейбол: Фенербахче - Хемик Полице, MAX Sport 3

18:30 ч. Ски скокове: Световен шампионат в Планица, Евроспорт 1

19:00 ч. Тенис: ATP 250: Сантяго, MAX Sport 2

19:45 ч. Баскетбол: Партизан - Алба Берлин, MAX Sport 3

20:00 ч. Баскетбол: Барселона – Жалгирис, MAX Sport 4

21:00 ч. Волейбол: Жешов - Льо Кане, MAX Sport 1

21:00 ч. Голф: PGA тур, Арнълд Палмър инвитейшънъл, Евроспорт 2

22:00 ч. Баскетбол: Монако - Макаби Тел Авив, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Де Граафшап – Аякс, MAX Sport 4

 

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