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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 15 октомври 2024 г.

15 октомври 2024, 09:49 часа • 380 прочитания
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 15 октомври 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир във вторник, 15 октомври 2024 година:

09:00 Тенис, ATP 250: Алмати MAX Sport 4

13:00 Тенис, ATP 250: Антверпен MAX Sport 3

14:00 Тенис, ATP 250: Стокхолм MAX Sport 1

Квалификации за Световно първенство 

13:35 Футбол, Япония – Австралия Диема Спорт 2

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14:00 Футбол, Република Корея – Ирак Нова спорт

15:00 Футбол, Китай – Индонезия Диема спорт 3

17:00 Футбол, Узбекистан – ОАЕ Нова спорт

19:00 Футбол, Иран – Катар Нова спорт

19:00 Футбол, Йордания – Оман Диема спорт 3

Израел U21 - България U21

19:00 Футбол, Израел U21 - България U21, квалификации за Евро 2025 Диема спорт

България U21

21:05 Баскетбол, Евролига: Макаби Тел Авив - Анадолу Ефес MAX Sport 3

Везенков и Олимпиакос в действие

21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Олимпия Милано MAX Sport 2

21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония - Реал Мадрид MAX Sport 4 

Лига на нациите с българско участие

21:45 Футбол, Северна Ирландия - България БНТ 1 и БНТ 3

21:45 Футбол, Испания – Сърбия Диема спорт 3

21:45 Футбол, Шотландия – Португалия Диема Спорт 2

21:45 Футбол, Швейцария – Дания Диема спорт 

21:45 Футбол, Полша – Хърватия Нова спорт

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Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
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