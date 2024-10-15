ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 15 октомври 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир във вторник, 15 октомври 2024 година:
09:00 Тенис, ATP 250: Алмати MAX Sport 4
13:00 Тенис, ATP 250: Антверпен MAX Sport 3
14:00 Тенис, ATP 250: Стокхолм MAX Sport 1
Квалификации за Световно първенство
13:35 Футбол, Япония – Австралия Диема Спорт 2
14:00 Футбол, Република Корея – Ирак Нова спорт
15:00 Футбол, Китай – Индонезия Диема спорт 3
17:00 Футбол, Узбекистан – ОАЕ Нова спорт
19:00 Футбол, Иран – Катар Нова спорт
19:00 Футбол, Йордания – Оман Диема спорт 3
Израел U21 - България U21
19:00 Футбол, Израел U21 - България U21, квалификации за Евро 2025 Диема спорт
21:05 Баскетбол, Евролига: Макаби Тел Авив - Анадолу Ефес MAX Sport 3
Везенков и Олимпиакос в действие
21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Олимпия Милано MAX Sport 2
21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония - Реал Мадрид MAX Sport 4
Лига на нациите с българско участие
21:45 Футбол, Северна Ирландия - България БНТ 1 и БНТ 3
21:45 Футбол, Испания – Сърбия Диема спорт 3
21:45 Футбол, Шотландия – Португалия Диема Спорт 2
21:45 Футбол, Швейцария – Дания Диема спорт
21:45 Футбол, Полша – Хърватия Нова спорт
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