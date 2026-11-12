Официално: Ред Бул намери роля за Никола Цолов през сезон 2027 във Формула 1!

Никола Цолов ще бъде резервен пилот в Ред Бул и Рейсинг Булс през следващата година във Формула 1, съобщиха двата отбора в официалните си профили. Българинът не успя да си осигури титулярно място в дъщерния тим на "биковете", но получава следващата най-добра възможност като тестов пилот и резерва на четирикратния шампион Макс Верстапен, Исак Хаджар, Арвид Линдблад и Лиам Лоусън.

Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рйсинг Булс

"Изключително съм щастлив и благодаря на Ред Бул, че ми даде тази възможност. Още от присъединяването ми към Академията съм получавал невероятна подкрепа, благодарение на което се развих и като пилот, и като личност. Кариерата ми прогресира много бързо и дължа много на всички, които вярваха в мен и ми помогнаха да достигна до този момент", казва Цолов, цитиран от Ред Бул. "Амбициите ми са ясни - искам да стана пилот във Формула 1. Възможността да прекарам следващата година в подготовка за това е изключително добра."

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"Уверен съм, че с подкрепата и опита на отбора ще се подготвя по най-добрия начин, за да бъда готов за следващата стъпка, когато възможността се появи." Знам, че имам още много за учене, но съм готов да работя, да изкарвам максималното от всяка възможност и да давам всичко на отбора. Сега фокусът ми отново се измества върху остатъка от сезона във Формула 2, където искам да завърша възможно най-силно", казва още Цолов.

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