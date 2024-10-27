Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа
Ескалация: Израел отговори на Иран с ракети:

ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 27 октомври 2024 г.

27 октомври 2024, 10:30 часа • 277 прочитания
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 27 октомври 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир в неделя, 27 октомври 2024 година:

09.00 ч. Голф, PGA тур, Шампионат на Япония, Ден 4 - Евроспорт 2

05.30 ч. Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 2

06.05 ч. Суперкарс, второ състезание в Голд Коуст - МАХ Спорт 1

06.50 ч. Мото 3, Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 3

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

08.15 ч. Мото 2, Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 3

10.00 ч. Мото GP, Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 3

Мото GP

10.30 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Зьолден, първи манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1

13.00 ч. Баскетбол, Балкан - Нефтохимик - МАХ Спорт 2

13.15 ч. Футбол, Утрехт - Фейенорд, Ередевизи - RING

13.30 ч. Футбол, Парма - Емполи, Серия А - МАХ Спорт 3

13.30 ч. Баскетбол, Реал Мадрид - Манреса - Диема спорт 2

13.45 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Зьолден, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1

14.00 ч. Баскетбол, Тенерифе - Гран Канария - Нова спорт

14.30 ч. Футбол, Магдебург - Хановер, Бундеслига 2 - Диема спорт 3

14.35 ч. Колокрос, Суперпрестиж лига, Оверисе, жени - Евроспорт 2

15.00 ч. Футбол, Леганес - Селта Виго, Ла Лига - МАХ Спорт 4

15.00 ч. Тенис, Джак Дрейпър - Карен Хачанов, Финал на ATP 500 Виена - МАХ Спорт 1

15.15 ч. Снукър, "Северна Ирландия оупън", финал Евроспорт 1

16.00 ч. Футбол, Лацио - Дженоа, Серия А - МАХ Спорт 3

Висша лига

16.00 ч. Футбол, Уест Хям - Манчестър Юнайтед, Висша лига - Диема спорт 2

Уест Хям - Манчестър Юнайтед

16.00 ч. Футбол, Челси - Нюкасъл, Висша лига - Диема спорт

16.00 ч. Футбол, Кристъл Палас - Тотнъм Хотспър, Висша лига - Нова спорт

16.00 ч. Волейбол, Левски - Славия - БНТ 3

16.05 ч. Колокрос, Суперпрестиж лига, Оверисе, мъже - Евроспорт 2 

16.30 ч. Футбол, Бохум - Байерн Мюнхен, Бундеслига - Диема спорт 3

16.30 ч. Тенис, Бен Шелтън - Джовани Мпетши Перикар, Финал на ATP 500 Базел - МАХ Спорт 2 

17.00 ч. Футбол, Мадъруел - Селтик, Шотландска Висша лига - RING

17.15 ч. Футбол, Хетафе - Валенсия, Ла Лига - МАХ Спорт 4

17.15 ч. Фигурно пързаляне, Гран При в Канада, волна програма, мъже - Евроспорт 2 

Английско дерби

18.30 ч. Футбол, Арсенал - Ливърпул, Висша лига - Диема спорт 2

Арсенал - Ливърпул

18.30 ч. Футбол, Унион Берлин - Айнтрахт Франкфурт, Бундеслига - Диема спорт 3

18.50 ч. Футбол, Аякс - Вилем II, Ередевизи - RING

Италианско дерби

19.00 ч. Футбол, Интер - Ювентус, Серия А - МАХ Спорт 3

Интер - Ювентус

19.00 ч. Волейбол, Тренто - Перуджа - МАХ Спорт 1

19.00 ч. Американски футбол, Тампа Бей - Атланта, НФЛ - МАХ Спорт 2

19.30 ч. Футбол, Реал Бетис - Атлетико Мадрид, Ла Лига - МАХ Спорт 4

20.00 ч. Футбол, Бенфика - Рио Аве, Примейра лига - RING

20.45 ч. Снукър, "Северна Ирландия оупън", финал - Евроспорт 1 

21.00 ч. Футбол, ПАОК – ОФИ, Суперлига - Нова спорт

21.30 ч. Наскар, състезание във Флорида - МАХ Спорт 1

21.30 ч. Баскетбол, Индиана - Филаделфия, НБА - Диема спорт 2

21.45 ч. Футбол, Фиорентина - Рома, Серия А - МАХ Спорт 3

21.45 ч. Футбол, Марсилия - ПСЖ, Лига 1 - Диема спорт

6 състезания до края

22.00 ч. Формула 1, Гран при на Мексико - Диема спорт 3

Формула 1

22.00 ч. Футбол, Реал Сосиедад - Осасуна, Ла Лига - МАХ Спорт 4

22.20 ч. Американски футбол, Вашингтон - Чикаго, НФЛ - МАХ Спорт 2

03.00 ч. Хокей, Колорадо - Отава, НХЛ - МАХ Спорт 2

ОЩЕ: Барселона попиля Реал Мадрид насред "Бернабеу" в Ел Класико

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Бундеслига Формула 1 Голф Висша лига Серия А хокей снукър Лига 1
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес