ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 27 октомври 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир в неделя, 27 октомври 2024 година:
09.00 ч. Голф, PGA тур, Шампионат на Япония, Ден 4 - Евроспорт 2
05.30 ч. Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 2
06.05 ч. Суперкарс, второ състезание в Голд Коуст - МАХ Спорт 1
06.50 ч. Мото 3, Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 3
08.15 ч. Мото 2, Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 3
10.00 ч. Мото GP, Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 3
10.30 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Зьолден, първи манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1
13.00 ч. Баскетбол, Балкан - Нефтохимик - МАХ Спорт 2
13.15 ч. Футбол, Утрехт - Фейенорд, Ередевизи - RING
13.30 ч. Футбол, Парма - Емполи, Серия А - МАХ Спорт 3
13.30 ч. Баскетбол, Реал Мадрид - Манреса - Диема спорт 2
13.45 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Зьолден, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1
14.00 ч. Баскетбол, Тенерифе - Гран Канария - Нова спорт
14.30 ч. Футбол, Магдебург - Хановер, Бундеслига 2 - Диема спорт 3
14.35 ч. Колокрос, Суперпрестиж лига, Оверисе, жени - Евроспорт 2
15.00 ч. Футбол, Леганес - Селта Виго, Ла Лига - МАХ Спорт 4
15.00 ч. Тенис, Джак Дрейпър - Карен Хачанов, Финал на ATP 500 Виена - МАХ Спорт 1
15.15 ч. Снукър, "Северна Ирландия оупън", финал Евроспорт 1
16.00 ч. Футбол, Лацио - Дженоа, Серия А - МАХ Спорт 3
Висша лига
16.00 ч. Футбол, Уест Хям - Манчестър Юнайтед, Висша лига - Диема спорт 2
16.00 ч. Футбол, Челси - Нюкасъл, Висша лига - Диема спорт
16.00 ч. Футбол, Кристъл Палас - Тотнъм Хотспър, Висша лига - Нова спорт
16.00 ч. Волейбол, Левски - Славия - БНТ 3
16.05 ч. Колокрос, Суперпрестиж лига, Оверисе, мъже - Евроспорт 2
16.30 ч. Футбол, Бохум - Байерн Мюнхен, Бундеслига - Диема спорт 3
16.30 ч. Тенис, Бен Шелтън - Джовани Мпетши Перикар, Финал на ATP 500 Базел - МАХ Спорт 2
17.00 ч. Футбол, Мадъруел - Селтик, Шотландска Висша лига - RING
17.15 ч. Футбол, Хетафе - Валенсия, Ла Лига - МАХ Спорт 4
17.15 ч. Фигурно пързаляне, Гран При в Канада, волна програма, мъже - Евроспорт 2
Английско дерби
18.30 ч. Футбол, Арсенал - Ливърпул, Висша лига - Диема спорт 2
18.30 ч. Футбол, Унион Берлин - Айнтрахт Франкфурт, Бундеслига - Диема спорт 3
18.50 ч. Футбол, Аякс - Вилем II, Ередевизи - RING
Италианско дерби
19.00 ч. Футбол, Интер - Ювентус, Серия А - МАХ Спорт 3
19.00 ч. Волейбол, Тренто - Перуджа - МАХ Спорт 1
19.00 ч. Американски футбол, Тампа Бей - Атланта, НФЛ - МАХ Спорт 2
19.30 ч. Футбол, Реал Бетис - Атлетико Мадрид, Ла Лига - МАХ Спорт 4
20.00 ч. Футбол, Бенфика - Рио Аве, Примейра лига - RING
20.45 ч. Снукър, "Северна Ирландия оупън", финал - Евроспорт 1
21.00 ч. Футбол, ПАОК – ОФИ, Суперлига - Нова спорт
21.30 ч. Наскар, състезание във Флорида - МАХ Спорт 1
21.30 ч. Баскетбол, Индиана - Филаделфия, НБА - Диема спорт 2
21.45 ч. Футбол, Фиорентина - Рома, Серия А - МАХ Спорт 3
21.45 ч. Футбол, Марсилия - ПСЖ, Лига 1 - Диема спорт
6 състезания до края
22.00 ч. Формула 1, Гран при на Мексико - Диема спорт 3
22.00 ч. Футбол, Реал Сосиедад - Осасуна, Ла Лига - МАХ Спорт 4
22.20 ч. Американски футбол, Вашингтон - Чикаго, НФЛ - МАХ Спорт 2
03.00 ч. Хокей, Колорадо - Отава, НХЛ - МАХ Спорт 2
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