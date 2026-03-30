Спорт:

Уникална Ева Брезалиева грабна златото на бухалки на Световната купа в София!

30 март 2026, 17:09 часа 350 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Българската гимнастичка Ева Брезалиева донесе голяма радост на България, след като спечели злато на финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в София! Тя заслужено триумфира след безупречно изпълнена композиция, с която си заслужи 29.650 точки. Втора завърши италианката София Рафаели с 29.500, а трета пък се класира другата българска гимнастичка - Стилияна Николова, също с оценка 29.500, но с по-ниски оценки за изпълнение и артистичност.

Златен медал за Ева Брезалиева

Брезалиева показа, че има огромен потенциал и разби конкуренцията на бухалки, давайки сериозна заявка за бъдещи големи успехи. Тя не участва на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, но сега фокусът ѝ е насочен към следващата олимпиада - тази в Лос Анджелис 2028. По пътя до нея обаче Брезалиева ще мине през още няколко големи форума - европейски и световни първенства, а същото важи и за Николова, която бленува за олимпийски медал след разочарованието от Париж 2024.

Ева Брезалиева

След Брезалиева, Рафаели и Николова, на четвърто място на бухалки се класира американката Рин Кейс с 29.000, а едва пета остана абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 и шампионка в многобоя от София Таисия Онофричук, която получи 28.700. По-рано Стилияна Николова спечели сребро на топки, което бе продължение на другите ни успехи от уикенда - сребро за Стили в многобоя, бронз за ансамбъла в многобоя. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Художествена гимнастика Световна купа по художествена гимнастика Ева Брезалиева Стилияна Николова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес