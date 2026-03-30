България сериозно се измъчи с Индонезия, но дузпа, греди и вратарски геройства донесоха трофея на "лъвовете"

Националният отбор по футбол на България успя да победи Индонезия с минималното 1:0 като гост във финала на турнира FIFA Series, проведен на индонезийска земя. "Лъвовете" поведоха с гол от дузпа на Марин Петков в края на полувремето, а после срещнаха сериозни трудности срещу индонезийския тим през втората част, когато две греди и вратарски геройства на Димитър Митов съхраниха минималния аванс и донесоха трофей на страната ни от приятелския турнир.

България победи Индонезия на финала и спечели FIFA Series

Първото полувреме протече в спокойно темпо, без особена динамика в играта, но се виждаше, че България стои по-добре на терена. Опитът на "лъвовете" си каза думата в края на полувремето, когато Филип Кръстев намери Здравко Димитров с дълъг диагонален пас, а крилото на свой ред проби в наказателното поле и успя да си изпроси дузпа. Главният съдия първоначално не отсъди нищо, но след намесата на ВАР се стигна до отсъждане, а Марин Петков вкара със самочувствие от бялата точка.

Напук на показаното през първото полувреме, втората част се оказа доста по-трудна за "лъвовете". Индонезия показа желание да се бори за победата, като успя да предизвика напрежение пред вратата на Димитър Митов. Домакините имаха няколко положения да вкарат гол, като при една от ситуациите се стигна до удар, който прехвърли Митов, но топката кацна върху напречния стълб, за да може България да запази минималния си аванс.

България играеше предимно на контраатака до края, като при една такава ситуация Митов изведе Владимир Николов сам в предни позиции. Той успя да се отскубне от двама противникови играчи и да нахлуе в наказателното поле сам срещу вратаря, но ударът му бе спасен. В 86' Митов пак трябваше да спасява, след което топката отново се приземи върху гредата. Все пак до края България успя да опази преднината си и да вземе победата, която ги изведе и до трофея в приятелския турнир на FIFA.

