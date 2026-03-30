„ЦСКА няма как да допусне изненада срещу Берое. Ако изпаднат, продажбата е сигурна“

30 март 2026, 17:34 часа 246 прочитания 0 коментара

ЦСКА няма да допусне изненада в резултата в предстоящия си мач срещу Берое. Междувременно заралии имат големи проблеми и при евентуално изпадане от елита, промяната в собствеността е неизбежна. Това мисли спортният журналист на Actualno.com Николай Илиев. Той подчерта, че Берое е единственият отбор, който е в долната част на класирането в Първа лига и е платил глобата за това, че няма да покрие изискването да играе поне с 4-ма българи.

„Берое в момента имат страхотни проблеми“

„Не мисля, че там може да се мисли за нещо такова (ЦСКА да не победи). Берое в момента имат такива страхотни проблеми. Постоянно някакви нови наказания им се налагат, те са предпоследни, мисля. И настроение, и всичко, там е паднало. Ще видим, интересно е. И какво ще се случи при евентуално изпадане, дали ще има продажба. Според мен малко смяна и на трансферната политика. Защото освен големите клубове, Берое беше единственият друг, който плати тази глоба в началото на сезона, за да играе с по-малко от четирима българи. И това очевидно не работи, при тях, поне“, заяви Николай Илиев в последния епизод на „Точно попадение“.

ЦСКА - Берое

„Смяната на собствеността е неизбежна“

Неговият колега Бойко Димитров го подкрепи като каза, че според него собственикът на Берое Ернан Банато е превърнал Берое в „сергийка“. Той добави: „При едно евентуално изпадане, аз си мисля, че смяната на собствеността е неизбежна и тя ще бъде – ето ви акциите, оправяйте се, довиждане, аз си събирам нещата и тръгвам“. Дали ЦСКА 1948 ще изненада за втори път Лудогорец след онова знаково 5:4? И дали Ясен Петров ще може да спъне бившия си отбор Левски по пътя към титлата? Какво мислят по темата Николай, Бойко и Янко Станчев, може да видите във видеото:

Николай Илиев
