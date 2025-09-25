Верстапен може да спечели пета световна титла под носа на съотборниците в Макларън, но всичко зависи от тях

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Дария Александрова, посветена на най-бързите пилоти на планетата.

Формула 1 е непредвидим спорт, в който никога не трябва да отписваш някой от претендентите в битката за титлата до последния момент. Особено ако този претендент е четирикратен световен шампион и се казва Макс Верстапен. Бяха нужни само две добри състезания за нидерландеца отново да се намеси в разговора за титлата, след като Ред Бул се бори с редица проблеми от началото на сезона и бе спечелил едва две състезания от началото на годината. На фона на срива при "биковете" на сцената изгря Макларън с двамата си звездни пилоти Оскар Пиастри и Ландо Норис, които влязоха в ожесточен спор за първото място.

Верстапен може отново да стане шампион, ако Макларън го позволи

Докато в Макларън решават казуса на кого от двамата си пилоти да дадат приоритет, в Ред Бул нещо се промени. Отборът, който в продължение на три години диктуваше събитията на пистата, но изведнъж се срина, си припомни ключа към успеха и издигна Верстапен до убедителни победи на Монца и в Баку. Норис и Оскар Пиастри завършиха съответно на второ и трето място в Гран при на Италия, а в Азербайджан Норис се класира едва седми, докато Пиастри отпадна в първата обиколка.

Пиастри все още води в шампионата с 25 точки преднина пред Норис седем кръга преди края, но сега Верстапен може да се включи в борбата. Четирикратният световен шампион е на 69 точки от върха. Възможностите на Верстапен са добре известни и едва сега изглежда, че той разполага с автомобил, способен да се бори постоянно с MCL39. Но превръща ли се това в реална заплаха в битката за титлата?

Въпреки че Верстапен има своите реалистични шансове, те ще изискват чудо от страна на неговите съперници. Дори той да спечели доста победи на други писти, няколко категорични резултата на Пиастри трябва да са достатъчни, за да спрат устрема на нидерландеца. Но това наистина зависи от Макларън, тъй като той все още държи съдбата си в свои ръце. Баку беше точно такъв уикенд, какъвто не може да си позволи да повтори, с грешки и от двамата пилоти, бавен питстоп и автомобил, който не беше толкова ефективен, колкото се очакваше. Така Верстапен е в играта само ако Макларън му позволи да бъде.

Историята е на страната и на тримата

От екзистенциална гледна точка е напълно възможно Верстапен да се завърне с толкова сеизмичен обрат, че и на двамата пилоти на Маклрън вероятно ще им се иска да потънат в земята. До края на сезона във Формула 1 остават седем кръга, а до края на сезона остават малко повече от 29%. Максималният брой точки, с които разполага един пилот, е 199: седем победи в Гран при, общо 175 точки, плюс 24 точки за победа в трите спринта. В момента разликата на Верстапен с Пиастри е 69 точки, което се равнява на 34% от максималния брой точки. През тази кампания обаче Макларън или неговите пилоти не показаха, че са способни внезапно да изпуснат толкова много точки в рамките на много малко кръгове. В Баку и двамата бяха слаби, но това беше едва вторият случай през 2025 г., в който водещият в шампионата екип не завърши на подиума - другият е Канада.

А Верстапен донякъде се нуждае от това Макларън да финишира извън подиума в повечето състезания, за да запази надеждата си жива. И все пак Пиастри и Норис са достатъчно солидни, за да останат постоянни до края на годината и да не позволят това да се случи. Все пак спортът ни е научил, че всичко е възможно, а пример за това е титлата на Кими Райконен от 2007 година. И въпреки това дали Макс Верстапен може да спечели пета титла зависи повече от Макларън, отколкото от самия него.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ: Години след като тежка катастрофа го отказа от спорта: Пилот от Формула 1 се завръща!