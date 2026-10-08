Верстапен отхвърли възможността да кара за най-емблематичния отбор във Формула 1

Всички запознати с Формула 1 знаят, че Макс Верстапен не е като другите пилоти. 29-годишният нидерландец е широко признат за най-добрия на стартовата решетка през 2026 година, а да не забравяме, че вече има четири световни титли в актива си. Бъдещето на Верстапен беше предмет на много спекулации това лято, когато в договора му с Ред Бул влезе в сила клауза за откупуване. Той можеше да премине в друг отбор, но вместо това реши да удължи престоя си при "биковете" до 2030 година. Макар Верстапен да е водил преговори за евентуален преход към Макларън и отдавна да се свързва с Мерцедес, не би ли било Ферари очевидният избор за него някой ден?

Верстапен отново бе откровен до болка

Мнозина пилоти мечтаят от малки да карат за Скудерията. Макар че дори седемкратният шампион Люис Хамилтън не можа да устои на изкушението на Маранело, да носи червено и да радва "тифозите" не е нещо, за което Верстапен лежи буден нощем и мисли. Той даде брутално честен отговор по темата по време на интервю за "The Press Association" - отговор, който би трябвало да накара всички в Маранело да се сгърчат.

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Верстапен иска да печели, така че Ферари отпада

"Искам само да печеля", каза той. "Не съм от носталгичните хора. Имам ли голямо уважение към марката Ферари? Абсолютно. Но ако това означава да се обвържеш с тях, а след това да бъдеш на 5-то или 6-то място, какъв е смисълът? За мен резултатите са най-важни и вече съм спечелил много с този отбор. Ред Бул е като второ семейство за мен, а предизвикателството да го възстановим е това, което ме мотивира", заяви категорично Макс. Не е чудно, че Верстапен в момента не търси друга възможност.

След ужасен старт на 2026 г. той изведнъж отново се озова в горната част на стартовата решетка. След като месеци наред критикуваше открито ужасните нови правила и се бореше с болида на Ред Бул, който често описваше като "неуправляем", нещата сега изглеждат съвсем, съвсем различно. Верстапен спечели страхотно второ място в Азербайджан в края на септември, а след това записа първата си победа за сезона на Гран при на Бахрейн в Малайзия. Сега той ще се отправи към Сингапур този уикенд като фаворит за 73-тата победа в Гран при в своята блестяща кариера, като знае, че перспективите му за 2027 година и след това отново изглеждат много обещаващи. Недоволството към новите болиди все пак остава, но под друга форма.

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