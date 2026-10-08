Антонели използва най-добрите качества на Хамилтън и Верстапен, за да се превърне в доминираща сила във Формула 1

Доминацията на Кими Антонели от началото на сезона във Формула 1 често кара феновете да забравят, че той е само на 19 години. Италианският пилот на Мерцедес направи фурор тази година и бързо измести опитния си съотборник Джордж Ръсел от позицията на фаворит за титлата. Антонели спечели осем състезания и има аванс от 84 точки на върха пред втория в класирането. Така той е на прага на първата си световна титла едва във втория си сезон. А за да постигне това, той е почерпил важни уроци от двама от най-великите на пистата - Люис Хамилтън и Макс Верстапен, които имат общо 11 титли.

Антонели призна за богатството да се състезава с Хамилтън и Верстапен

Антонели премина бързо през юношеските категории, като напредъкът му се ускори още повече, след като беше приет в програмата за млади таланти на Мерцедес. През дебютния си сезон се забелязваха проблясъци от потенциала на италианеца, но изпълнената с грешки европейска част от кампанията създаде впечатлението, че макар титлите да са в бъдещето му, те все още са на няколко години разстояние. Въпреки това Антонели беше неудържим тази година, като спечели осем победи в Гран при срещу трите на Джордж Ръсел, който започна годината като фаворит за шампионата. Това включваше серия от пет поредни победи от Китай до Монако.

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В последния старт, който се проведе в Малайзия, той завърши втори след Верстапен, докато Хамилтън, на чието място застана Антонели след като завърши юношеската програма, също се качи на подиума като трети. На въпроса дали съзнателно се учи от четирикратния и седемкратния шампиони, Антонели отговори: "Това е добър въпрос. Страхотно е да имаш възможността да споделиш пистата, особено в този случай с Макс и Люис, защото те определено пренаписват историята на спорта. Така че мисля, че от моя страна се опитвам да научавам колкото се може повече, винаги когато карам близо до тях."

Примера на Верстапен и Хамилтън

Позовавайки се на това как двойката шампиони се справи с трудните условия по време на неделното състезание в Малайзия, Антонели добави: "Това беше наистина добър пример за това как Макс се справи с рестарта с меки гуми и хлъзгавата писта. Той просто знаеше много по-добре как да позиционира колата и имаше по-добро усещане за сцеплението в първите два завоя и ме изпревари. Въпреки че не беше приятно да ме изпревари, това ме издразни много, все пак беше добър начин да се поуча от това и да го използвам в бъдеще. А що се отнася до Люис, мисля, че сме виждали много, много пъти през годините, че дори когато нещата не вървят добре, той винаги остава съсредоточен и се опитва да даде всичко от себе си, за да постигне възможно най-добрия резултат."

Освен в състезателни условия, Антонели не пропуска възможност да почерпи опит от най-добрите и извън пистата. Едно от най-често забелязваните явление през последните две години е младият италианец да си говори с Макс Верстапен. Това се случва преди и след състезанията, по време на парада на пилотите или докато се разхождат из падока. Верстапен пък е взел Антонели под крилото си, сякаш вижда себе си в него, и се опитва да му предаде познанията си и да не се чувства отлъчен, както беше самият той на млади години.

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