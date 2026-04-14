"Всички ръкопляскахме, след като Бербатов приключи": Илиана Раева остана силно впечатлена

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева призна, че е останала впечатлена от изнесения доклад от Димитър Бербатов относно проблемите на спорта у нас. Раева сподели пред репортерите в Министерския съвет, че това, което е свършил Бербатов за два месеца, е много, като са структурирани всички проблеми на масовия и професионален спорт. Тя отбеляза, че папката на Бербатов ще бъде предадена на следващия спортен министър, а в нея са всички проблеми на българския спорт.

Раева впечатлена от доклада на Бербатов за проблемите в българския спорт

"Впечатлена съм. Това мога да кажа. Анализът вече е изпратен в деловодството на Министерски съвет. Страшно много направено, всичко е реално, структурирани са всички проблеми на спорта - масов и професионален. Беше предадено и на г-н Илиев, който каза, че ще даде папката на следващия министър на спорта, това е реална основа на спорта", заяви Илиана Раева.

"Всички проблеми на спорта са вътре. При добра воля, всичко много бързо може да се задейства. Той посочва и как да бъдат решени проблеми, ние имахме нужда от това, респект. Бяхме на огромна маса, всички ръкопляскахме след като той приключи. Това е направено за месец и половина. Инфраструктурата, финансиране и обезпечаването на треньорите - вътре е. 18 точки, които обхващат огромен брой от проблемите в българския спорт", добави още тя.

