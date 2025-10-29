Въпреки дългото отсъствие: Григор Димитров заработи колосална сума в тениса през 2025-а

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Тенис звездата на България Григор Димитров вече повече от 3 месеца е извън игра заради разкъсания гръден мускул, който го отказа срещу Яник Синер на 1/8-финалите на Уимбълдън. Гришо не е играл от юли насам, като пропусна цялото азиатско турне, включително Мастърс надпреварата в Шанхай, както и няколко турнири в Европа. Това се отразява и на неговото класиране в световната ранглиста, но пък прави впечатление, че въпреки дългата пауза, приходите му от наградни фондове през 2025-а си остават внушителни.

Григор Димитров спечели над 1,3 млн. долара от наградни фондове през 2025-а

През цялата си кариера Григор е заработил над 30 милиона долара от наградни фондове. Заветната граница от 30 млн. долара бе премината през тази година - благодарение на спечелените средства от българина от турнирите на ATP. Сумата, която Григор Димитров е заработил в тениса от началото на 2025-а, възлиза на обща стойност 1 333 363 долара. Тези средства са спечелени в рамките на първите 7 месеца от годината.

Половината от заработените средства дойдоха от Маями и Уимбълдън

Най-престижното класиране за Григор през 2025-а дойде на Мастърса в Маями, където достигна до полуфиналите и си осигури чек за малко над 330 хил. долара. Почти същата сума бе заработена и на болезнения 1/8-финал на Уимбълдън - около 320 хил. долара. Всъщност това бе и най-силното класиране за Григор в Големия шлем за годината, тъй като се отказа в първите си мачове на Australian Open и на Ролан Гарос, а на US Open въобще не участва.

Григор показа ниво и на "червените" Мастърси

Григор Димитров записа и още един полуфинал - на турнира в Бризбън, който обаче е от сериите ATP 250 и му донесе "само" 33 000 долара. Иначе българинът игра 1/4-финал на Мастърса в Монте Карло, където допусна първата си загуба с 0-6, 0-6 в кариерата си, но си тръгна с близо 180 хил. долара. Силно бе представянето на Димитров и на неудобния Мастърс в Мадрид, където стигна до 1/8-финал и спечели около 105 хил. долара.

Приходите за 2025-а - над два пъти по-малко спрямо 2024-а

Всичко това поставя Григор Димитров в топ 20 на най-богатите тенисисти за всички времена. Недостижим на върха е Новак Джокович, следван от Рафаел Надал и Роджър Федерер. Трябва да се каже, че през 2024-а Димитров завоюва малко над 3 милиона долара от наградни фондове - над два пъти повече от заработеното до момента през тази година. Разбира се, 2024-а бе далеч по-успешна за българина, който дори успя да се завърне в топ 10, докато сега бе и извън игра заради контузия.

Автор: Стефан Йорданов

