29 октомври 2025, 13:45 часа 522 прочитания 0 коментара
Пече се „Боя на века“ версия 2.0: Мани Пакиао намекна за реванш срещу Флойд Мейуедър!

Боксовата легенда Мани Пакиао намекна за евентуален реванш с Флойд Мейуедър идната година. Двамата се биха в мач, окачествен като „Боя на века“ през май 2015 за абсолютната световна титла в полусредна категория. Тогава Мейуедър спечели с единодушно съдийско решение.

И двамата са прекратявали кариерите си преди, но не стоят далеч от бокса, като Мейуедър се включи в няколко демонстративни срещи, а Пакиао се върна към професионалния спорт през юли тази година. Тогава той отстъпи на Марио Бариос в спор за пояса в полусредна категория на Световния боксов съвет (WBC) с единодушно равенство. Месец по-рано филипинецът влезе в боксовата „Зала на славата“.

"В момента текат много преговори относно следващия ми мач" 

„В момента текат много преговори относно следващия ми мач - има вариант това да е реванш срещу Флойд Мейуедър. Трудно е да предвидя какво ще се случи. Очаквам крайния резултат от преговорите. Би било страхотно да се бия отново с Флойд“, каза Пакиао, който е световен шампион в осем различни категории - от муха до супер полусредна.

Сега той е фокусиран върху професионалния дебют на сина си Жимуел Пакиао, който ще се изправи срещу американеца Брендън Лали в Калифорния на 29 ноември. „Развълнуван съм, но и притеснен за моя син. Той стартира късно с бокса, но това е неговата страст, така че ще го подкрепя. Моля се за него мачът му да е безопасен“, каза Мани.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
