Звезда във вдигането на тежести пропуска Световното, защото е... депутат

Една от звездите във вдигането на тежести Лаша Талахадзе няма да участва на Световно първенство в столицата на Бахрейн Манама. Причината е свързана с новото начинание на трикратния олимпийски шампион, който наскоро стана депутат в грузинския парламент от управляващата партия Грузинска мечта.

31-годишният тежкоатлет признава, че след завоюваното злато на Игрите в Париж почти не е тренирал. През последната година той имаше и проблеми с контузия, заради която не вдига и на Европейското първенство в София през февруари. Талахадзе все още не е решил дали ще продължи да се състезава и до Олимпийските игри 2028.

Georgian Dream party nominated Olympic champions Geno Petriashvili and Lasha Talakhadze in top 20 of their 2024 parliamentary elections list pic.twitter.com/yrds1vrzEA