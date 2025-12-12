Звучен шамар за Кобрата - отрязаха голямата му мечта в бокса още в зародиш

Голямата боксова мечта на Кубрат Пулев да се изправи срещу супершампиона Олександър Усик бе отрязана още в зародиш от дългогодишния член на екипа на украинеца - Сергей Лапин. Като регулярен световен шампион на WBA, Кобрата може да се превърне в задължителен претендент за супертитлата на Усик в дивизията. Лапин обаче вярва, че Усик сам решава кога и срещу кого да се боксира, а мач срещу задължителния претендент на WBA не е в обозримо бъдеще.

Пулев иска да предизвика Усик, но украинецът има други планове

Усик има пълен контрол над следващите си мачове, а сега желанието му е да направи доброволна защита срещу Дионтей Уайлдър - мач, който се очаква да се случи през пролетта на 2026 г. С това действие неоспоримият шампион в тежка категория изпрати ясно послание към всички задължителни претенденти, сред които и Пулев, както и към останалите боксьори, които искат да премерят сили с него, пише водещото боксово издание WorldBoxingNews.

🔥 Usyk Runs the Show! 🔥 With a voluntary showdown against Deontay Wilder 🔰coming in spring 2026, the undisputed... Публикувахте от World Boxing News в Четвъртък, 11 декември 2025 г.

Задължителните претенденти нямат думата - Усик решава кога и с кого ще се боксира

"Усик ще се бие с когото иска и когато иска – той си е заслужил това право, естествено, в рамките на правилата на санкциониращите органи. Кабайел е възможен вариант, но окончателното решение е наше", каза Лапин пред изданието, подчертавайки авторитета на шампиона над графика, който му се налага от международните боксови органи.

В статията се споменава още, че задължителната защита на WBA между Кубрат Пулев и Мозес Итаума вече е насрочена, но първо Кобрата трябва да премине през Мурат Гасиев, което изглежда много съмнително - поне според очакванията на букмейкърите. Самият Пулев пък заяви, че плановете му са да победи Гасиев и след това веднага да предизвика Усик, но изглежда, че такъв мач е изключен да се случи, не и в близко бъдеще.

Ето как изглеждат потенциалните следващи мачове на Усик:

Пролет 2026 | Дионтей Уайлдър (доброволно)

Есен 2026 | Агит Кабайел (задължително за WBC)

Началото на 2027 | WBA\IBF\ (задължително)

Лято 2027 | WBA\IBF\ (задължително)

ОЩЕ: Кога и къде да гледаме бокса Кубрат Пулев - Мурат Гасиев на живо по телевизията (обновена)