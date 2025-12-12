Лайфстайл:

Звучен шамар за Кобрата - отрязаха голямата му мечта в бокса още в зародиш

12 декември 2025, 11:19 часа 1257 прочитания 0 коментара
Звучен шамар за Кобрата - отрязаха голямата му мечта в бокса още в зародиш

Голямата боксова мечта на Кубрат Пулев да се изправи срещу супершампиона Олександър Усик бе отрязана още в зародиш от дългогодишния член на екипа на украинеца - Сергей Лапин. Като регулярен световен шампион на WBA, Кобрата може да се превърне в задължителен претендент за супертитлата на Усик в дивизията. Лапин обаче вярва, че Усик сам решава кога и срещу кого да се боксира, а мач срещу задължителния претендент на WBA не е в обозримо бъдеще.

Пулев иска да предизвика Усик, но украинецът има други планове

Усик има пълен контрол над следващите си мачове, а сега желанието му е да направи доброволна защита срещу Дионтей Уайлдър - мач, който се очаква да се случи през пролетта на 2026 г. С това действие неоспоримият шампион в тежка категория изпрати ясно послание към всички задължителни претенденти, сред които и Пулев, както и към останалите боксьори, които искат да премерят сили с него, пише водещото боксово издание WorldBoxingNews.

🔥 Usyk Runs the Show! 🔥 With a voluntary showdown against Deontay Wilder 🔰coming in spring 2026, the undisputed...

Публикувахте от World Boxing News в Четвъртък, 11 декември 2025 г.

Задължителните претенденти нямат думата - Усик решава кога и с кого ще се боксира

"Усик ще се бие с когото иска и когато иска – той си е заслужил това право, естествено, в рамките на правилата на санкциониращите органи. Кабайел е възможен вариант, но окончателното решение е наше", каза Лапин пред изданието, подчертавайки авторитета на шампиона над графика, който му се налага от международните боксови органи.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В статията се споменава още, че задължителната защита на WBA между Кубрат Пулев и Мозес Итаума вече е насрочена, но първо Кобрата трябва да премине през Мурат Гасиев, което изглежда много съмнително - поне според очакванията на букмейкърите. Самият Пулев пък заяви, че плановете му са да победи Гасиев и след това веднага да предизвика Усик, но изглежда, че такъв мач е изключен да се случи, не и в близко бъдеще.

Ето как изглеждат потенциалните следващи мачове на Усик:

  • Пролет 2026 | Дионтей Уайлдър (доброволно)
  • Есен 2026 | Агит Кабайел (задължително за WBC)
  • Началото на 2027 | WBA\IBF\ (задължително)
  • Лято 2027 | WBA\IBF\ (задължително)

ОЩЕ: Кога и къде да гледаме бокса Кубрат Пулев - Мурат Гасиев на живо по телевизията (обновена)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Кубрат Пулев Олександър Усик бокс
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес