Има музика, която не просто се слуша, а отваря врата към друго време - към свят на кристални полилеи, бални зали, разкошни рокли и валсове, в които сякаш всичко има своето място. Тази Коледа Виена отново пристига в България - и интересът към нея се оказва толкова голям, че една концертна вечер вече не е достатъчна.

След като концертът на Виена Шьонбрун Оркестра в Стара Загора беше напълно разпродаден, организаторът Vienna Trend Events обявява втори Коледен златен гала концерт в Зала 1 на НДК на 14 декември от 21:30 ч. Така София получава допълнителна възможност да стане част от едно от най-очакваните музикални събития на празничния сезон.

Още: От младия Бетовен до "Пъстървата" на Шуберт: Музикална история за страст, младост и вдъхновение

Между 14 и 19 декември прочутият дворцов оркестър ще премине през шест български града с концертна програма, която събира на една сцена музикалното наследство на Виена, оперното изкуство и коледния дух. Под диригентството на маестро Гуидо Манкузи публиката ще чуе произведения на Моцарт, Хайдн и династията Щраус, допълнени от изпълнения на солисти и танцьори. Специални гости са словенското сопрано Мая Трилер и австрийският тенор Грегор Айзенхут.

Но зад блясъка на тези концерти стои история, която започва много преди появата на коледните светлини. Дворецът Шьонбрун е не просто една от най-разпознаваемите забележителности на Виена. През вековете той е средище на европейския дворцов живот, изкуството и музиката. Именно в неговата прочута Оранжерия през 1786 г. по покана на император Йозеф II се състои легендарният музикален двубой между Волфганг Амадеус Моцарт и Антонио Салиери. Това е мястото, където музиката се превръща в част от имперския церемониал и културната идентичност на Европа.

През 1997 г. австрийският музикант и продуцент Петер Хосек основава Виена Шьонбрун Оркестра с мисията да съхранява и представя автентичния виенски стил на музициране. От първия си концерт в Оранжерията на двореца до днес ансамбълът е изминал впечатляващ път - над 10 000 концерта в Шьонбрун, приблизително 2,5 милиона слушатели и повече от 500 международни гостувания.

Особено място в историята на оркестъра заема и България. Негов концертмайстор от 1999 г. е пловдивчанката Таня Джарова-Салюстио, а в състава свирят още български музиканти. За поредна година те ще се срещнат с родната публика, за да споделят музика, която не принадлежи само на миналото, а продължава да вълнува и днес.

Още: Имперският блясък на Австрия пристига в България с "Коледен златен галаконцерт"

И може би именно тук се крие тайната на непреходния интерес към виенския разкош. В свят, който рядко забавя ход, два часа с музиката на Щраус и Моцарт са възможност да се откъснем от ежедневието, да се облечем празнично и да си подарим преживяване, в което красотата отново има водеща роля.

А легендата за императрица Елизабет, позната на милиони като Сиси, продължава да добавя още един пласт към това очарование. От класическите филми с Роми Шнайдер до съвременния сериал "Императрицата" на Netflix, историята на австрийския двор отново и отново завладява нови поколения. Днес образът на Сиси е символ на една въображаема Виена - романтична, аристократична и изпълнена с музика.

Тази зима тази Виена няма да остане само на екрана, а ще оживее на българските сцени.

КОЛЕДЕН ЗЛАТЕН ГАЛА КОНЦЕРТ - ТУРНЕ 2026

14 декември - София, Зала 1 на НДК - допълнителен концерт от 21:30 ч.

15 декември - Русе, Арена Русе

16 декември - Пловдив, комплекс "С.И.Л.А."

17 декември - Стара Загора, Операта - SOLD OUT (разпродадено)

18 декември - Варна, Дворец на културата и спорта

19 декември - Шумен, Арена Шумен

Билети за концертите се предлагат в мрежите на Golden Sands Tickets, Eventim и КупиБилети. Билети за новата дата в НДК ще откриете онлайн ТУК. Билети за останалите концерти в стрната ще откриете ТУК.