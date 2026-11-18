Четвъртото издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, организиран от МУЗИКАУТОР, стартира днес. МУЗИКАУТОР, която дава сцена на младите автори да представят своя оригинална музика, да срещнат на една сцена със свои съмишленици и с професионалисти от музикалния сектор. Общо 57 групи и индивидуални изпълнители ще се състезават в две конкурсни вечери – 18 и 19 ноември, а финалът ще се състои на 20 ноември.

Вдъхновител и главен двигател на подновения МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН е основателят на група „Ревю“ – Васил Гюров, който като млад музикант също е участвал в него, както и други любими български творци като Кирил Маричков и „Щурците“, Георги Минчев, Михаил Белчев, Васил Найденов, Стенли, Милена Славова, „Ахат“, „Атлас“ и много други.

Наградите в различните категории са в размер на общо 4 000 евро, наред с допълнителни специални награди и професионални възможности за отличените участници. Група или изпълнител, отличени в тазгодишното издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, вече ще имат възможност автоматично да участват в селекцията конкурса „Музикални сезони“, чрез която могат да участват в международни фестивали. Отличените в рамките на конкурса музиканти ще имат възможност да реализират звукозаписи и видеоклипове на своите парчета.

Четвъртото издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата.

📌 18 ноември 2026 г. (сряда) | Първа конкурсна вечер

Музикални изпълнения на живот от 30 групи и индивидуални изпълнители

🕘 18:00 ч. - Начало

📍 Дом на културата "Средец"



📌 19 ноември 2026 г. (четвъртък) | Втора конкурсна вечер

Музикални изпълнения на живо от 27 групи и индивидуални изпълнители

🕘 18:00 ч. - Начало

📍 Дом на културата "Средец"



📌 20 ноември 2026 г. (петък) | Финал и церемония по награждаване

Музикални изпълнения на живо от финалистите

🕘 18:00 ч. - Начало

📍 Дом на културата "Средец"

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН предлага на медиите да се срещнат с новото поколение български музикални таланти, да открият интересни творчески истории и да бъдат сред първите, които представят бъдещите им успехи. За представителите на медиите са осигурени възможности за:

Ексклузивни интервюта с организаторите, членовете на журито, победителите и младите автори и изпълнители, които стоят зад новите песни;

Срещи с бъдещи музикални звезди и разказване на техните лични истории, творчески път, вдъхновение и амбиции;

Достъп до конкурсните изпълнения и възможност за отразяване на най-вълнуващите моменти от сцената;

Фото- и видеоматериали, които да улеснят и допълнят медийното отразяване на събитието.