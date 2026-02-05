Алтернативни световни групи идват в "Топлоцентрала" с новата музикална програма LIMINAL / TETZA

През 2026 г. "Топлоцентрала" обявява началото на LIMINAL / TETZA – нова музикална програма, курирана от Никола Николов, вокал на групата ТДК. Програмата е част от дългосрочната визия на РЦСИ "Топлоцентрала" за развитие на съвременната културна сцена, осигурявайки среща на българската публика и с ключови артисти от световната алтернативна музика. Със своята акустика и архитектурна идентичност Регионалният център за съвременни изкуства се утвърждава като естествен дом за различни артистични формати, сред които експериментален танц и театър, визуални изкуства и музикални изпълнения.

"LIMINAL / TETZA е фокусирана върху артисти, които не просто създават музика, а изграждат цялостни художествени светове - звукови, философски и визуални. Това са автори, чиято работа стои отвъд комерсиалните формати и индустриалните модели и е посветена на търсенето на автентичност, дълбочина и силна художествена стойност", споделя Никола Николов. Програмата е замислена като диалог между звук, пространство и съзнание - серия от събития, които изследват различни форми на артистична експресия и взаимодействие: музика, кино, визуално изкуство, поезия, звук като обект и тишина като изразно средство. В този смисъл, всяко събитие от LIMINAL / TETZA функционира като самостоятелна "изложба на звук", с внимателно подбрани артисти, сценография, светлина и комуникационна рамка.

Първо събитие на LIMINAL / TETZA

Първото събитие, с което LIMINAL / TETZA стартира и ще представи, е концертът на Jakuzi - една от най-значимите synth-pop/darkwave групи на турската и европейската алтернативна сцена. На 6 март бандата ще изпълни някои от най-добрите си парчета в Зала 1 на РЦСИ "Топлоцентрала".

Основана през 2015 г. в Истанбул от Kutay Soyocak, Jakuzi комбинира тъмен, меланхоличен синтезаторен звук, пост-пънк енергия и new wave естетика с текстове на турски език. Дебютният им албум "Fantezi Müzik" (2017), по-късно преиздаден от берлинския лейбъл City Slang, бързо привлича международно внимание, а следващите издания "Hata Payı" (2019) и "Madalyon I" (2024) утвърждават групата като водещо име на алтернативната сцена.

Концертът на Jakuzi в София отбелязва първото им гостуване в България и поставя началото на новата музикална линия на "Топлоцентрала". Програмата ще бъде надградена с фестивален акцент и поредица от музикални събития, които ще зададат нов хоризонт на превърналата се в знакова за столицата ни локация.

