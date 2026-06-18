Алтернативният R&B изпълнител JMSN идва в България

Световноизвестният R&B изпълнител JMSN пристига в България на 16 октомври тази година на малката сцена на Vidas Art Arena, по покана на Fest Team. Известен със своите оригинални съвременни R&B и нео соул бийтове, музикантът ще донесе на софийската сцена дълбоката енергия на турнето си Scared Straight. Тази есен, феновете на JMSN ще могат да усетят прочувствената емоция от изпълнението му на живо. Билети за концерта влизат в продажба за членовете на Fest Club на 18 юни, а в мрежата на Ticket Station - от 19 юни на цени, започващи от 29 евро.

Кой е JMSN

Oтраснал в Детройтските предградия, Christian Berishaj, известен с музикалния си пседвоним JMSN, бързо набира световна популярност със своята нестандарност, която го превръща в един от най-търсените продуценти и изпълнители в наши дни. Заредени със съвременните тонове на R&B и нео соул, песните му разкриват дълбока емоционалност, докато същевременно карат хората да се отпуснат в ритъма на запомнящите му се бийтове. Алтернативният изпълнител JMSN е известен и със своите екcцентрични музикални клипове, които изразяват по един изключително артистичен и креативен начин експресивността на творчеството му.

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Освен чрез музиката си, JMSN доказва своя необичаен стил като създава свой собствен музикален лейбъл White Room Records, който му дава световно признание като продуцент и изпълнител на инди музикалната сцена. Неговите съвременни R&B бийтове са смесица от нео соул, фънк и блус, които карат хората не просто да слушат музиката му, а и да я усещат. Характерните за JMSN ритми се отличават както в самостоятелните му парчета, така и в популярни негови колаборации с известни изпълнители като Kendrick Lamar, Mac Miller, Tyga, Freddie Gibbs и много други, които открито признават неговите талант и отдаденост.

В настоящето си турне Scared Straight, JMSN представя на публиката си изключително емоционални и артистични изпълнения на живо, които съчетават в себе си смесица от различни алтернативни стилове. Феновете му се наслаждават на живо както на популярните му хитове "Love Me", "Soft Spot" и "Bout It", така и на песни от последния му девети студиен албум "it’s only about you if you think it is". В новия си албум, JMSN се изразява в една различна светлина, предадена през алтернативни рок и гръндж ритми.

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Тази есен, на 16 октомври, феновете на JMSN ще могат на живо да чуят оригиналната му музика, придружена с артистично изпълнение. Концертът ще бъде част от турнето Scared Straight и ще се състои на малката сцена на Vidas Art Arena, която се очаква да бъде пригодена за събития през зимните месеци.