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За вирусите, кърлежите и кога хапят "българските" комари: Проф. Кантарджиев със съвети как да опазим децата

08 юни 2026, 11:19 часа 251 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
За вирусите, кърлежите и кога хапят "българските" комари: Проф. Кантарджиев със съвети как да опазим децата

Лятото вече се усеща, но освен слънце и море, то носи и някои опасности - вируси, комари и кърлежи, които пренасят неприятни болести.

Тази тема коментира проф. Тодор Кантарджиев - бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.

По думите му кърлежите се развиват най-благоприятно, когато е топло, дори горещо, и когато има много влага. Обикновено след дъжд в избуялите треви заплахата от кърлежи е много голяма. Той призова родителите да не пускат децата си на места, където има неокосени треви.

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Кантарджиев предупреди, че при ухапване от кърлеж не трябва да се слагат ваксини, а да се приеме антибиотик. Той обясни обаче, че ако кърлежът е свален в рамките до 12-24 часа след ухапването, вероятността да предаде инфекция е нищожна. Освен това кърлежът трябва да се сваля правилно, предаде БНР.

Професорът обяви, че до момента в страната има регистрирани 85 случая на лаймска болест. По думите на специалиста при изкарана лаймска болест имунният отговор в производството на антитела остава за цял живот.

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Източник: iStock

Кога хапят "българските" комари

Експертът призова да не се плашим от големите комари, като обясни, че те не пренасят инфекции.

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Според него "българските" комари хапят след 18:00 часа до сутринта, а тигровите, които са по-дребни, хапят през деня - летят ниско и хапят по краката. Той предупреди, че съдовете с вода за поливане на дворовете трябва да бъдат покрити, за да не могат комарите да снасят яйцата си вътре.

"Комарите най-ефективно се унищожават, когато са във водоемите, заблатените места и локвите. Това трябва да става преди разлистването на листата", добави той. По думите му, ако се пръска по-късно, когато вече има много комари, ефектът не е толкова добър.

Проф. Кантарджиев посочи, че все още върлуват аденовирусите, риновирусите и вирусите, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища. По негово мнение обаче тези инфекции ще отшумят, а с настъпването на жегите ще започнат да циркулират повече ентеровирусите.

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Кърлежи Комари Вируси Тодор Кантарджиев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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