Ищар запя на български и изправи на крака публиката в София, Пловдив и Бургас

Световноизвестната етно певица Ищар изнесе концерти в Пловдив, Бургас и София и успя да накара родната публика да пее и танцува заедно с нея и музикантите от Alabina & The Gypsies. Почитателите на звездата я викаха на бис и не искаха да я пуснат да слезе от сцената. Зрителите бяха на крака още в средата на концерта, когато тя изпълни на перфектен български песента "Я кажи ми, облаче ле бяло".

На 8-и юни предстои и финалът на турнето ѝ у нас, който ще е в Летния театър във Варна и се очаква да се превърне в събитие. Изявата на Ищар на варненска сцена е част от поредицата "Summer Sea garden concerts", от която на 12 юни предстои и концерт на Bebe. Ищар и нейният съпруг и мениджър Мишел Абисира са особено впечатлени от силната духовност на българите и са щастливи, че световното ѝ турне започва точно тук.

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Тяхната дъщеря Шийла също пристигна в България и ще е една от изненадите на концерта във Варна, защото тя е музикант и свири на ударни инструменти.