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Затвориха училищата на о. Евия заради нов земен трус

08 юни 2026, 11:11 часа 287 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Затвориха училищата на о. Евия заради нов земен трус

Училищата на гръцкия остров Евия са затворени заради поредица от земетресения. Нов земен трус беше регистриран в района на острова рано тази сутрин, съобщава електронното издание на гръцкия вестник “Прото тема”, цитирано от Нова телевизия. В 5:30 ч. близо до пристанището на острова беше засечен земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер.

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Вчера в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения със сила от около 5 по Рихтер. Първият трус беше с магнитуд 4,8, последван от втори от 4,3. Третото земетресение достигна 5,2 по Рихтер.

Днешният трус е бил на дълбочина 5 километра. Той е усетен както на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, така и в област Атика. Няма данни за пострадали и щети

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Училища земетресение Евия магнитуд
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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