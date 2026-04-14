Lek City Case с премиера на нов сингъл и видео – Trouble Is My Middle Name

14 април 2026, 15:51 часа 296 прочитания 0 коментара
Снимка: Projector Plus
Lek City Case с премиера на нов сингъл и видео – Trouble Is My Middle Name

На 25 април Lek City Case представят "Trouble Is My Middle Name" - нов сингъл с видео, чиято премиера ще се случи на живо на сцената на клуб "Тънка червена линия" в София. Групата се завръща с нова музика и с песен, която се фокусира върху тежката тема за домашното насилие - директно и без разкрасяване.

По идея е на барабаниста Иван Янков и е развита съвместно с вокалиста Иван Петков. Видеото представя две паралелни реалности на един и същ момент. В едната се разгръща травмиращ и разтърсващ сценарий, докато в другата - диалогът и разбирателството го предотвратяват. Едно от малкото неща, които музиката може да направи, а политиката - не, е да накара някой да се разпознае в история, която иначе би отминал. Lek City Case не дават готови отговори или решения, но поставят въпроса там, където трябва - пред зрителя.

Режисьор на видеото отново е Иван Даскалов, с когото бандата работи по последните си видеа ("New Dawn", "Докога", "Hold On"), затвърждавайки успешното си творческо партньорство и последователната визуална идентичност на групата. Към новото парче изненадващо се включва и Васил "STARTERAss" Митрев от култовата хип-хоп формация X-Team, с характерни скречове, които добавят нов цвят и допълнителна енергия към песента.

Концертът на 25 април в "Тънка червена линия" е повод да чуете "Trouble Is My Middle Name" за първи път на живо, заедно с парчета от целия репертоар на бандата. Лайвовете на Lek City Case са известни с топлата и директна връзка между бандата и публиката, а следващата възможност да ги видите на живо ще е през лятото на фестивала Hills of Rock в Пловдив.

Яна Баярова
Яна Баярова
