Броени дни до концерта The Sons of Buena Vista в София – цялата зала ще бъде дансинг

На 18 февруари 2026 г. клуб Joy Station ще бъде сърцето на салса и сон кубано страстта. Супергрупата The Sons of Buena Vista идва в София след успеха си на Античния театър в Пловдив и дава обещание, което звучи като предизвикателство - цялата зала ще бъде дансинг. Вечерта започва в 18:30 ч. с отваряне на врати. От 19:30 ч. DJ Borche (Mango Duende) ще открие танците със специален латино сет. The Sons of Buena Vista ще излязат на сцената в 20:15 ч.

На сцената се събират някои от най-ярките музиканти на Куба:

Mayito Rivera - един от най-емблематичните вокалисти на нашето време, носител на Grammy, дългогодишен член на Los Van Van, с любов наричан "Мик Джагър на Куба". Глас, който носи силата на съвременната кубинска музика.

William Borrego - харизматичен певец с дълбок и емоционален тембър, част от El Cabildo del Son, работил с легендите Силвио Родригес и Пабло Миланес.

El Nene (Pedro Lugo Martinez) - меланхоличен и топъл глас, често сравняван с Ибрахим Ферер от Buena Vista Social Club - не само визуално, а и по автентичния стил. Част от групата Los Jóvenes del Son, с която печели Latin Grammy.

Дни преди концерта журналистът Георги Митов разговаря със солистите на проекта. Ето още какво споделиха те:

Mayito Rivera – носител на Grammy и емблематичен глас на кубинската сцена: "Да бъдем наследници и да развиваме проекта Buena Vista Social Club е чест, огромно удоволствие и привилегия. Той съдържа толкова ценности. Благодарни сме на онези, които го създадоха и спасиха великите музиканти - тези старчета, които светът преоткри. Куба успя да даде на света нещо оригинално и истинско." Mayito Rivera допълва: "Магията на нашата музика е в нейната простота – в непретенциозните текстове, в автентичния танц, в естествения ритъм. Величието ѝ се ражда именно от тази простота."

Другият солист El Nene (Pedro Lugo Martinez) споделя: "Наследили сме нашите предци – музиката от 40-те и 50-те години, която и днес, през 2026 г., е актуална. Тези песни носят истина и наслада, които светът разпознава."

Думите на William Borrego звучат така: "Кубинската музика е прекрасно приета навсякъде. Общуването с публиката е лесно. Когато си на сцената, всичко е удоволствие. Не пропускайте концерта ни – ще вложим цялата енергия, ритъм и кубински дух, за да танцуваме и да се забавляваме заедно."

Точно тази енергия, за която говорят музикантите, ще превърне вечерта в празник - среща между традицията и съвременния кубинския ритъм

Билети все още можете да откриете в мрежата на Eventim, както и в деня на концерта на входа на Joy Station. За деца до 10 години входът е свободен.