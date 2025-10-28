Българският рок отбелязва своя ден грандиознo на 30 октомври в зала "Асикс Арена"

На 30 октомври (четвъртък) в зала "Асикс Арена" (бившата "Фестивална") от 20:00 ч. предстои голям концерт, посветен на Деня на българския рок, който ще събере за първи път на една сцена ФОНДАЦИЯТА, група СИГНАЛ, Б.Т.Р. и ТАНГРА. Специален гост на събитието ще бъде "последният Щурец" – Валди Тотев, а всички заедно ще отбележат с музика и рождения ден на Кирил Маричков.

"Нашите фенове вече ни питат "кога ще е концертът за "деня на българския рок", който обявихме още миналата година. Няма кой друг да бъде почетен по такъв начин, като Кирил Маричков, защото той е учител на всички нас, по един или друг начин, на нас, които ще бъдем на сцената", споделя Дони.

Още: Честваме в София 2500 години от основаването на Неапол с концерт на групата ARS NOVA NAPOLI

"Музиката на "Щурците" е жива и ние ще я изпълним на концерта на 30 октомври, това са едни от най-знаковите парчета на "Фондацията", всъщност", добавя Иван Лечев броени дни преди събитието. Лечев бе гост и в Студио Actualno, където разказа какво да очакваме от концерта.

"Първият път, когато го видях, естествено беше на сцена, на концерт на "Щурците". Бях на 8-9 години, бях на първия ред в салона. После години наред пеех заедно с него на грамофона. Така започнах да се уча да пея. Така че, смело мога да го нарека – мой учител по пеене и музика!", разказва и Боби Косатката – вокалист на група ТАНГРА.

Още: Топ 10 на Iron Maiden: Това ли са най-великите им парчета? (ВИДЕО)

Денят на българския рок ще бъде много повече от концерт! Събитието на 30 октомври в зала "Асикс Арена" ще се превърне в истински празник на свободния дух и на рока – музиката, която не остарява.

Билетите за концерта се продават с пълна сила в системата на Eventim.bg, Ticketportal.bg и Grabo.bg, a цената им е от 50 до 150 лв. според мястото в залата.